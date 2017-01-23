Кенгарагс в шоке: с жильцов требуют долг за аренду земли девятилетней давности

Владельцы примерно семи сотен квартир в Риге в начале этого года получили извещение о долге за аренду земли, которому уже около десяти лет. Владелец земли, компания Pilsētas zemes dienests, требует погасить долг, накопившийся в 2008-2010 гг.

Представитель предприятия – известный адвокат и администратор неплатежеспособности Нормунд Шлитке – пояснил Латвийскому телевидению, что заплатить за аренду требуется именно сейчас из-за затянувшейся тяжбы.

Учительницы Инесе и Винета живут в одном из многоквартирынх домов на ул. Маскавас в Кенгарагсе. Они находятся среди тех 700 рижских владельцев квартир, кому неожиданно был предъявлен счет на сотни евро за аренду земли.

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«Было 17 января, когда все пять домов получили, как мы поняли, одинаковое письмо. Различались только числа – это зависит от того, какой земельный участок принадлежит конкретному дому. Нам в течение 10 дней нужно заплатить по 200-400 евро, поскольку, например, в первом корпусе плата составляет 370 евро», - говорят женщины.

У некоторых жильцов сохранились старые счета и чеки об их оплате.

И они оплачены, поскольку «тогда плата за аренду земли приходила не отдельным счетом, а была включена в общий».

Но если жильцы не заплатят до конца месяца, они будут причислены к должникам.

«Наша история появится в базе данных должников, ее будут видеть судебные исполнители и прочие. И там будет сказано, что за эти же услуги нам теперь придется платить больше», - беспокоится Инесе.

Проблема не новая – за последние недели с нею обращались в муниципальное домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks и из Пурвциемса, и из Кенгарагса, и из различных микрорайонов Задвинья.

И во всех случаях владелец затребовал оплатить арендную плату за период, когда соответствующий договор не был заключен. Это предусматривает принятый во благо землевладельцев судебный вердикт Конституционного суда.

Письмо относится только к тем, кто тогда, 8-9 лет назад, были владельцами соответствующих квартир. Но перед тем, как что-то оплачивать, следует обратиться в домоуправление, где установят, правильно ли рассчитана сумма.

«Плату, которую требует владелец земли, мы еще рассмотрим. И требудется время, чтобы иметь возможность дать информацию по каждому конкретному случаю», - говорит представитель Rīgas namu pārvaldnieks Санта Валюма.

Например, в одном из случаев

Rīgas namu pārvaldnieks уже установил, что запрашиваемая сумма в 10 раз превышает ту, что должна насчитываться по закону.

Правда, землевладельцы стоят на своем, а потому возможны судебные тяжбы.

«В 2008-2010 гг. был суд против Рижской думы об аренде этой земли. Затем дело дошло до Конституционного суда, после чего суд Сатверсме только в 2015 году разрешил судиться непосредственно с владельцами квартир», - говорит представитель землевладельца Нормунд Шлитке.

Он, впрочем, не исключает, что жильцы тогда действительно платили аренду, а управляющий создал накопления.

«Сегодня мы спрашиваем у владельцев квартир – где эти деньги? Письмо от нас получил и Rīgas namu pārvaldnieks. Но письма, которые получили жильцы, они не написаны в ключе «скажите, где наши деньги», а содержат достаточно угрожающий тон: либо за неделю или две оплатите долг, либо станете должниками.

Извините, но владельцы квартир годами нарушали закон: они были обязаны платить за аренду

или уполномочить управляющего сделать это, все это прописано в законе», - говорит Шлитке.

В домоуправлении же отрицают, что в тот период создавались накопления за счет невыплаченной жильцами аренды.

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