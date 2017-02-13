В Латвии поженились первые беженцы из Сирии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Пока некоторые перемещенные в Латвию беженцы, покидают страну в поисках лучшей жизни, некоторые из них здесь обустраиваются, а кое-кто сыграл свадьбу, пишет NRA.

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Как свидетельствует информация, прозвучавшая с программе «Preses klubs» телеканала Rīga TV24, у одной из пар время проведенное в Латвии будет ассоциироваться с приятными воспоминаниями.

Как рассказал оперный певец, церемониймейстер Отдела записи актов гражданского состояния на Тейке Миервалдис Йенс, в 2016 году в Латвии поженились первые беженцы из Сирии. Впрочем, информации о том, остались ли молодожены на проживание в Латвии нет.

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Как свидетельствует предоставленная Управлением по делам гражданства и иммиграции (УДГМ) информация, в Латвии в рамках программы перемещения ЕС в Латвию прибыло уже 207 человек.

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