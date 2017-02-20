СМИ: Неграждане Латвии и Эстонии могут получить право выбирать Европарламент

Профильные комитеты Европарламента планируют рассмотреть варианты расширения прав неграждан Латвии и Эстонии. Среди прочего негражданам могут предоставить право голосовать на выборах в парламент Европы. Впрочем, латвийские власти могут игнорировать эти рекомендации.

Расширение прав неграждан в Европарламенте продвигают депутаты от Латвии Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин, а также Яна Тоом из Эстонии, сообщает BaltNews.lv со ссылкой на одну из программ телеканала LNT.

Яна Тоом объяснила свою позицию: «Прежде всего, и в Латвии, и в Эстонии у неграждан нет возможности участвовать в политической жизни. Кроме того, количество мест в Европарламенте, которое приходится на каждую страну-участницу ЕС, зависит от общего числа жителей, а не от количества граждан.

Это значит, что у вас в Латвии есть один-два мандата, которые, на самом деле, полагаются негражданам, которые не голосовали. И это нечестно!»

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Тоом особо отметила, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас уже поддержал инициативу о предоставлении негражданам Эстонии права голоса на участие в выборах в Европарламент.

Чтобы повлиять на свои правительства Мамыкин, Жданок и Тоом хотят, чтобы Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую позволить негражданам Латвии и Эстонии получить право голоса хотя бы на «евровыборах» в Европарламент. Этот вопрос будет рассматриваться на трех комитетах.

Однако депутат Европарламента от Нацблока Роберт Зиле заранее уверен, что резолюция о негражданах не является обязательной к исполнению. «Я думаю, что нам удастся затормозить этот вопрос. В любом случае Латвии ничего не придется делать на основании подобной резолюции», — утверждает Зиле.

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