Суд отменил решение об административном наказании начальника Госполиции

Начальник Госполиции Интс Кюзис
 

Начальник Госполиции Интс Кюзис. Фото: Edijs Pālens / LETA

Суд Видземского предместья Риги отменил решение Бюро по надзору за закупками (БНЗ) об административном наказании начальника Государственной полиции Интса Кюзиса в связи с заключением договора о приобретении транспортных средств для нужд Госполиции.

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Суд постановил, что в деле имеется предусмотренное Кодексом административных наказаний обстоятельство, исключающее административную ответственность начальника Госполиции, а именно, Кюзис, совершая нарушение, действовал в ситуации крайней необходимости. В связи с этим суд прекратил делопроизводство по административному делу.

В течение 10 дней решение суда можно обжаловать в Рижском окружном суде.

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БНЗ обвиняло Кюзиса в том, что он, заключая договор с поставщиком транспортных средств «Auto Blitz», решил перечислить ему предоплату в размере 20%. По мнению БНЗ, тем самым он нарушил закон, так как такая предоплата не предусматривалась условиями договора, к тому же аванс не был обеспечен гарантией.

Кюзис в объяснениях суду утверждал, что ничего противозаконного не совершал. Он считает, что БНЗ подошло к его действиям формально. Предоплата была перечислена в порядке исключения, чтобы в период, когда Латвия председательствовала в Совете ЕС и с учетом геополитической ситуации и угроз безопасности в Европе, полиция могла обеспечивать порядок, имея соответствующие транспортные средства. Ни один дополнительный цент из государственного бюджета израсходован не был.

Сумма договора о покупке 40 автомашин «Opel Insignia» составляла примерно 1,3 млн евро. Полиция начала использовать эти автомашины в январе 2015 года.

БНЗ оштрафовало Кюзиса на 400 евро с запретом в течение года занимать должность, связанную с закупками.

Начальник Госполиции отрицал свою заинтересованность в этой сделке или лоббирование поставщика. Решение было принято, потому что субподрядчик поставщика, видимо, от нехватки денег не смог своевременно оборудовать автомашины специальной техникой.

Кюзис считает, что его решение в данной ситуации было единственно верным, чтобы обеспечить подчиненных транспортом. Автомашины использовались для обеспечения порядка в период председательства Латвии в Совете ЕС.


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