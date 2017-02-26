Кидалово по-даугавпилсски: как латвийские туристы застряли в Таиланде по вине агентства

На днях в редакцию «Нашего города» обратилась даугавпилчанка с заявлением: «Хочу сообщить, что группа туристов из Даугавпилса по вине турфирмы M.A.R.K.-D застряла в Таиланде.

Предполагаем, что хозяйка фирмы Людмила Смолова подалась в бега с деньгами туристов. Люди в безвыходном положении, и теперь им придется возвращаться в Латвию за свой счет».



Схема работы туроператоров и турагентств

Как известно, любое турагентство является лишь посредником в продаже путевок для путешествий, которые организовывает туроператор. Поскольку дозвониться до представителей турагентства M.A.R.K.-D на данный момент невозможно, за подробностями к сложившейся ситуации мы обратились к директору туроператора Prieks Tūre Сергею Ивасюте.

Фирма тоже оказалась заложником ситуации, так как деньги, потраченные на авиаперелеты Рига – Бангкок и оплату недели проживания туристов в Таиланде, им уже, возможно, не вернуть.

Реклама

Как пояснил Сергей, обычно агентство оплачивает путевку туроператору, и люди отправляются в путешествие. Однако бывают ситуации, когда агентства присылают резервирование в последний день перед вылетом. В таком случае выписывается счет, который следует оплатить в течение двух-трех дней. «Что касается данной ситуации, очевидно, туристы давным давно заплатили агентству, однако до туроператора, т.е. до нас, эта оплата так и не дошла», – отмечает Сергей.

«Забыли» оплатить

Далее директор туроператора рассказал нам следующее: «У клиентов, которые cейчас находятся в Таиланде, был вылет 10 февраля. Резервирование от даугавпилсского агентства мы получили 7 февраля вечером, после чего быстренько забронировали отели, дали подтверждение, а утром 8 февраля выставили счет агентству со сроком оплаты до 10 февраля.

В назначенный день оплату мы не получили, туристы уже улетели, все происходило в обычном режиме.

11 февраля мы позвонили в агентство сообщить, что оплата не произведена, но результатов это не принесло.

12 февраля наши партнеры в Таиланде приехали к даугавпилсским туристам и сообщили о неуплате. В тот же день они связались с нами и предупредили, что ждут оплату до 15 числа. Мы снова связываемся с агентством, но деньги от них в следующие дни так и не получили, а потом дозвониться до них стало вообще невозможно.

Стало понятно, что хозяйка уже сбежала.

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы были вынуждены прервать обслуживание этих клиентов, потому что за них так и не была произведена оплата. На данный момент они до сих пор находятся в Таиланде, но все резервирование, которое было забронировано агентством M.A.R.K.-D, нам пришлось отменить из-за неуплаты.

Вернуться домой — за свой счет

Сейчас туристам приходиться жить там за свой счет… Чтобы вернуться домой, им предстоит купить билеты через любое агентство. Сделать это они могут и через нас, оплатив стоимость билетов в Таиланд.

Я прекрасно понимаю этих туристов, мне их очень жаль, но, к сожалению, у нас нет возможности подарить им путешествие, нет средств. Мы – бюджетные туроператоры, и не можем выбрасывать на ветер 3 000 евро, чтобы все оплатить.

Мы уже потерпели убытки на покупке билетов и оплате проживания туристов и не просим у них возмещения.

Конечно же, это большой скандал, и агентство, видимо, давно готовилось к этому шагу, т.е. к мошенничеству, намеренному обману туристов, с желанием присвоить деньги себе.

Резервирование аннулировано

Это подтверждает тот факт, что агентством на данный период было сделано более 100 резервирований, в том числе и на летний сезон. Сейчас нам пришлось их аннулировать. Также мы, по возможности, обзваниваем клиентов и предупреждаем, чтобы не рассчитывали летом куда-то улететь, и что это происходит по вине агентства, в которое они обратились».

Побег

По неофициальным данным, полученным из разных источников, Людмила Смолова сейчас находится за пределами Латвии.

Об этом она сообщила и своей работнице, добавив, что возвращаться не собирается.

При этом работница была уволена еще месяц назад, а хозяйка за это время успела подготовить документы и снять все деньги. Сейчас с Людмилой связаться невозможно. Домашняя страница турагентства в интернете также больше не активна.

Побег руководителя турагентства подтверждает и Сергей: «Я уверен, что многие люди заплатили всю сумму за свое путешествие, все деньги у хозяйки, она давно уже сбежала, улетела в Англию. Насколько я понимаю, именно оттуда она связалась со своей работницей, которую уволила уже месяц назад. Это означает, что к такому шагу она давно готовилась. Она сделала множество резерваций, собрала деньги, но ничего не забронировала или же забронировала, но не оплатила…»

Друзья по несчастью

Журналистам стало известно еще об одном подобном опыте даугавпилчан. В частности, речь идет о группе из 6 человек, которая по совету друзей также обратилась в туристическое агентство M.A.R.K.-D. Местом для путешествия аналогично был выбран Таиланд, стоимость путевки составила более 5 000 евро. Вся сумма клиентами была оплачена за несколько месяцев до поездки.

Вылет в Бангкок, с пересадкой в Ташкенте, был запланирован на 10 февраля, однако, придя за несколько дней до этого в агентство за билетами, выяснилось, что путешествие не состоится. Ранее упомянутая хозяйка Л. Смолова так и не удосужилась конкретно объяснить, что случилось, при этом перевела все стрелки на Prieks Tūre – мол, туроператор перепродал билеты другим клиентам по более высокой цене.

По словам ребят, все ответы Людмилы на их вопросы были противоречивыми, к тому же она была явно в нетрезвом состоянии, что наблюдалось не в первый раз.

Несостоявшиеся туристы поняли, что их обманывают, и связались с директором Prieks Tūre, через который были заказаны путевки. Он сообщил, что путевки, за которые они заплатили, попросту не были заказаны и оплачены. На деньги, которыми был оплачен отдых, Людмила, видимо, улетела к детям в Англию. Как выяснилось, двум друзьям из этой компании все-таки удалось вернуть деньги, заплаченные Людмиле. Однако на этом ее возможности, вероятно, закончились.

Отзывы клиентов

Эти истории моментально разлетелись по просторам интернета — социальным сетям, блогам и всему массмедийному пространству, после чего даугавпилчане начали делиться своим опытом сотрудничества с фирмой M.A.R.K.-D.

Как оказалось, у большинства этот опыт также был не совсем удачным.

Приведем некоторые комментарии (орфография и стилистика авторов сохранены) пользователей информационных порталов: «У меня также были крайне неприятное сотрудничество с этой фирмой и испорченные впечатления от отпуска, больше я туда ни ногой»; Катерина: «Наконец-то написали статью про эту забегаловку, нас также 3 года обратно обманула эта нахалка, пообещала хороший отдых, показала картинки отеля 4+ в Турции, когда приехали туда, то были в ужасе, это ни 4+, а -4 отель был, отдых испорчен, звонили ей, ругались... Зря, что мы тогда на нее в газету не написали.»; Владислав «Эта дамочка кинула десятки людей в нашем городе, ни в коем случае не верьте ей!!!».

Доверяй, но проверяй!

Прежде чем заказать путевку, обязательно

убедитесь, насколько надежной является фирма, которой вы отдаете немалые деньги.

На сайте Латвийского министерства экономики имеется база данных турфирм и туроператоров, где можно проверить наличие страховки для клиента в случае банкротства фирмы. Для этого нужно набрать адрес www.tato.em.gov.lv, затем ввести название фирмы или ее регистрационный номер (кстати, поиск фирмы SIA M.A.R.K.-D ни по названию, ни по регистрационному номеру результатов не приносит). Но, как поясняют представители туристической сферы, для турагентств, в отличие от туроператоров, наличие этой страховки не обязательно. Поэтому если вы оказались жертвой такого «развода», вам стоит сразу обращаться в полицию, написав заявление. Деньги вы сможете вернуть только через суд.













Еще по этой теме