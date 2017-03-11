Уровень воды в Даугаве немного упал, но жителям Плявиняс от этого не легче

 

Фото: Zane Bitere/LETA

По данным Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии к 5:30 уровень воды в Плявиняс, по сравнению с вечером пятницы, упал на 13 сантиметров и составил 11,67 метра. Это на 57 сантиметров выше критической отметки.

В связи с этим подтоплены оказались несколько частных домов и муниципальных зданий, но эвакуация при этом не потребовалась.

Как сообщает агентство ЛЕТА, в Екабпилсе уровень воды в Даугаве упал на 23 сантиметра, а в Плявиняс на участке от моста в Зельки до Даугапилса он снизился нанесколько сантиметров.

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Как уже писал Русский TVNET, в пятницу вечером уровень воды в Даугаве возле Плявиняс превысил критический порог, в городе началось наводнение.

Самое большое наводнение в городе произошло четыре года назад - 19 апреля 2013 года уровень воды в реке достиг 13,5 метра. В этом году такого сильного подъема воды не ожидается.

Ледовый затор у Плявиняс

Фото: Ледовый затор у Плявиняс0

Отметим, что погода - не на стороне местных жителей: в субботу синоптики обещают пасмурную и влажную погоду, которая может принести осадки. Для жителей Плявиняс это означает только одно - уровень воды в Даугаве может подняться еще выше, что грозит еще большими затоплениями.

Жителям остается лишь пожелать держаться и пережить разгул стихии, вполне характерный и привычный для этого региона.

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