Премьер: за ликвидацию Академии педагогики ответит Шадурскис

Ответственность за ликвидацию Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) возьмет на себя министр образования и науки Карлис Шадурскис, указал премьер-министр Марис Кучинскис.

Сегодня после заседания коалиционного совета он сообщил, что завтра правительство примет решение по вопросу о ликвидации РАПУО путем ее присоединения к Латвийскому университету (ЛУ).

Кучинскис пояснил, что и Министерство образования и науки, и Кабинет министров провели необходимую оценку возможных рисков.

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«Дальнейшее выполнение обещаний - ответственность министра образования и науки», - сказал премьер.

Как сообщалось, правящая коалиция сегодня постановила, что завтра, 28 марта, правительство примет решение по вопросу о ликвидации РАПУО путем ее присоединения к ЛУ.

Как сказал Кучинскис, на завтрашнем заседании правительство выслушает все стороны и, возможно, уточнит протокол постановления, но решение будет принято.

Министерство образования и науки предложило присоединить РАПУО к ЛУ с целью концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств. Решение МОН вызвало резкие протесты сотрудников и студентов вуза.

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