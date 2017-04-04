Будьте бдительны! В связи с потеплением в Латвии проснулись змеи

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

В связи с потеплением проснулись не только насекомые, да растения, но и змеи. Специалисты рассказывают, что в более теплых и солнечных местах эти пресмыкающиеся уже достигли своей активности, поэтому жителям необходимо быть осторожными. Нужно учитывать многие вещи, чтобы уберечь себя от укуса змеи - рассказывает передача «4. studija».

Уже известно об одном неприятном случае, который произошел прошлой весной с одной семьей у озера Каниера. Семейство отправилось на прогулку, когда одного из детей укусила гадюка. После долгого лечения, девочку, к счастью, удалось спасти. Однако возникает вопрос - что необходимо учитывать, чтобы уберечь себя от укуса.

Специались Окружающей среды Маргарита Дейчмане рассказывает, что змеи чаще всего обитают в солнечных местах, на пригорках, у краев рва или около рельс. В свою очередь представитель Рижского Зоопарка Марис Лиелкалнс добавляет, что гадюкам нравятся сухие места и груды камней, а также не скошенная трава и кустарники.

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«Змея не прокусит джинсы или кожаные сапоги. А если обувь из более тонкого материала, там уже может быть по всякому» - рассказывает Дейчмане. В свою очередь укусы ужа и гадюки можно различить по следам от зубов. У ужа практически все зубы одного размера, а у гадюки два больших клыка.

Врач Арта Барздиня напоминает, что, если вдруг вас укусила гадюка, ни в коем случае нельзя пытаться высасывать яд, так как он может попасть в организм. Лучшем решением будет не трогать место укуса и вызвать скорую помощь.



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