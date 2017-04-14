Пасхальные выходные: что, где и когда происходит в Латвии?

Пасхальные качели в Сигулде
 

Пасхальные качели в Сигулде. Фото: Иева Чика/LETA

Татьяна Одыня


Вы уже решили как провести длинные пасхальные выходные? Погода, похоже нас в этом году не порадует, но это не повод оставаться дома. Одевайтесь потеплее и - вперед, на народные гулянья! Куда? В центр Юрмалы, в Сигулду или в рыбацкий Этнографический музей под открытым небом в Лиелупе. Ведь в праздничные дни во всех популярных местах отдыха что-то да и происходит.

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Рига: Центральный вокзал. Пасхальная ярмарка пенсионеров - с 13 по 16 апреля

Традиционная пасхальная ярмарка все четыре дня работает на Рижском центральном вокзале с 10.00 до 18.00. Порадуйте близких теплым, душевным подарком! Ведь ручной работы вещицы «от бабушек» сегодня уже мало где можно купить. Ярмарка — благотворительная и здесь продают совершенно эксклюзивные изделия.

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Важно, что все, что абсолютно все на ярмарочных прилавках вокзала, сделано вручную усилиями активных и деятельных людей. Для пенсионеров и инвалидов, владеющих ремеслом, эта ярмарка - не только дань хобби, но и очень существенный приработок.

А уж чего только нет на пасхальных прилавках вокзала — вязаные шапочки и шерстяные носки, украшения штучной работы, изделия из кожи, игрушки, тканые юбки и вышитые вручную салфетки…

Покупая подарки на ярмарке, организованной федерацией пенсионеров и Центром возможностей пенсионеров, вы доставите радость не только человеку, которому предназначен подарок, но и мастеру, у которого приглянувшуюся работу купили.

Для многих пенсионеров возможность подработать к пенсии очень и очень важна.

Понравилась вещь ручной работы? Берите, не откладывая покупку «на завтра»! Потому что желающих представить свои работы на ярмарке среди пенсионеров и инвалидов очень много. Мест для всех желающих не хватает. И продавцы здесь меняются в порядке ротации.

Юрмала: Майори, Каугури, Лиелупе. Праздничные программы - в воскресенье, 16 апреля

Главные места юрмальских пасхальных праздников — Сад Горна в Майори, Дом культуры в Каугури и прилегающая к нему территория, а также Юрмальский этнографический рыбацкий музей неподалеку от устья реки Лиелупе.

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В Риге пройдет борьба за Пасхальный приз по ориентированию

В Риге пройдет борьба за Пасхальный приз по ориентированию

Праздничные мероприятия в Каугури в воскресенье стартуют в 12.00. Причем программа здесь предполагается более «домашней», рассчитанной не столько на туристов, как на местных жителей.

Покажут представление для малышей и познакомят с латышскими весенними традициями, а также наградят юных художников — участников конкурса «Празднуем вместе!». Далее в программе — концерт, игры и пасхальные мастер-классы для детей.

В 13.00 на праздник юрмальчан и туристов приглашают в сад Горна в Майори, где можно будет посмотреть на настоящих живых кроликов, будут качели и фотосалон, а также «Волшебный шкаф». Что это будет? Пока секрет... Кроме того, будут и другие сюрпризы на праздничной ярмарке, например, мастерская аквагрима. А на сцене выступят самодеятельные артисты - в том числе и совсем юные.

В рыбацком музее под открытым небом в Лиелупе (ул. Тиклу, 1а) весенние праздники проходят особенно задушевно: обстановка старины, и настоящего рыбацкого поселка очень к этому располагает. В музее тоже будут красить пасхальные яица, петь, пдясать и качаться на качелях. Кстати, качели в музее - самые настоящие, каких много было прежде в рыбацких поселках: взлетают до небес, так высоко, что просто дух захватывает!

Будет проходить в музее под открытым небом в Лиелупе также и выставка домашнего зверья - будут и кролики, и чудо-куры особой породы. Вход на все мероприятия пасхальных выходных - бесплатный.

Сигулда: второй Фестиваль весенних качелей - с 15 по 17 апреля

На привокзальной площади в Сигулде Второй фестиваль качелей откроется в субботу, 15 апреля.

Уже с 13.00 здесь пройдет «заячий забег». Всевозможные качели придуманы креативными командами и выглядят очень необычно. Музыканты и телевизионщики, предприниматели и другие изобретатели оригинальных идей чего только не напридумали!..

Всего на фестивале будет представлено 100 объектов, расположенных на всей территории Сигудского края. Очень необычные качели ждут всех желающих ими полюбоваться и испытать. А 16 апреля с 9.00 на сигулдской площади перед вокзалом будет работать праздничная ярмарка с множеством концертных номеров, выступлений и аттракционов.

Турайдский музей-заповедник: Пасхальные гуляния для всей семьи - 17 апреля

В Турайдском музее-заповеднике праздник для всей семьи пройдет 17 апреля — во второй день Пасхи. Все главные события запланированы с 14.30 до 16.00. А центром праздничных пасхальных гуляний станет Турайдская усадьба.

Традиции календарных праздников в Турайде продемонстрирует фольклорный коллектив Senleja. В программе дня также весенние ритуалы с качелями, крашение яиц в крестьянском стиле, а также традиционные для пасхальных праздников игры — с катанием яиц и «яичными» боями, жизнерадостными песнями и танцами.


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