«Твидовый» велопробег: одевайтесь в стиле «ретро» и езжайте на парад!

В Риге открывается велосезон: твидовым велопробегом по городу в субботу стартует рижская велонеделя, одно из самых красивых и зрелищный событий весны. Парад городских и ретро-велосипедов, и соответствующих нарядов уже стал традицией и у нас.

Первый «твидовый» заезд на велосипедах прошел в Лондоне в 2009 году. И столица Латвии поддержала симпатичную затею. В Риге и Латвии элегантные велопробеги организует Латвийский клуб старинных двухколесных. Ведь культуру велоезды нужно поддерживать и совершенствовать.

Регистрация участников — 22 апреля с 14.00 на Эспланаде у памятника Райнису. Здесь будет чем заняться — на людей посмотреть и себя показать, послушать музыкантов из вело-оркестра и даже… постричь и причесать свои ретро-усы в специализированной мастерской.

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Старт велопробега — в 16.00, маршрут пройдет по самым красивым местам Пардаугавы. Участники во фраках и вечерних платьях особо приветствуются: мероприятие завершится вечеринкой в ретро-стиле!

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Программа Велонедели здесь >>>































































Aizvērt Яркие образы "Твидового заезда" в Риге Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET





