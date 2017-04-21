«Твидовый» велопробег: одевайтесь в стиле «ретро» и езжайте на парад!

В Риге открывается велосезон: твидовым велопробегом по городу в субботу стартует рижская велонеделя, одно из самых красивых и зрелищный событий весны. Парад городских и ретро-велосипедов, и соответствующих нарядов уже стал традицией и у нас.
Первый «твидовый» заезд на велосипедах прошел в Лондоне в 2009 году. И столица Латвии поддержала симпатичную затею. В Риге и Латвии элегантные велопробеги организует Латвийский клуб старинных двухколесных. Ведь культуру велоезды нужно поддерживать и совершенствовать.
Регистрация участников — 22 апреля с 14.00 на Эспланаде у памятника Райнису. Здесь будет чем заняться — на людей посмотреть и себя показать, послушать музыкантов из вело-оркестра и даже… постричь и причесать свои ретро-усы в специализированной мастерской.
Старт велопробега — в 16.00, маршрут пройдет по самым красивым местам Пардаугавы. Участники во фраках и вечерних платьях особо приветствуются: мероприятие завершится вечеринкой в ретро-стиле!