В Каросте люди пришли на выборы впервые за 30 лет

Сегодня (3 июня) в Лиепайской Каросте на выборы пришло непривычно большое количество народу - даже те, кто за все время независимой Латвии не принял участие ни в одних выборах - сообщает Латвийское телевидение. Старшее поколение вспоминает, что в советские времена все спешили на выборы с раннего утра, чтобы заполучить мандарины и апельсины. В свою очередь молодежь, как оказалось, не знает алфавит.

В целом лиепайчане воспринимают выборы, как торжественное и праздничное событие - на избирательные участки они приходят в хорошем настроении. В свою очередь, что мотивировало жителей Каросты так активно голосовать, будет известно, когда откроются урны - рассказывает LTV.

В то же время в Риге, в микрорайоне Иманта у избирательных участков образовалась очередь. Сегодня сюда пришло и молодое поколение, которые не знали, что нужно делать. Оказалось, что подростки просто не помнят наизусть алфавит, поэтому не могли понять, куда нужно идти.

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Команда LTV заметили, что многие избиратели долго находились в месте для голосования, что говорит о том, что большинство принимают решение прямо на месте.

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