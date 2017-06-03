В Каросте люди пришли на выборы впервые за 30 лет

Cilvēki piedalās pašvaldību vēlēšanās 34. pašvaldību vēlēšanu iecirknī Rīgas Ostvalda vidusskolā
 

Cilvēki piedalās pašvaldību vēlēšanās 34. pašvaldību vēlēšanu iecirknī Rīgas Ostvalda vidusskolā. Фото: Sintija Zandersone/LETA

Сегодня (3 июня) в Лиепайской Каросте на выборы пришло непривычно большое количество народу - даже те, кто за все время независимой Латвии не принял участие ни в одних выборах - сообщает Латвийское телевидение. Старшее поколение вспоминает, что в советские времена все спешили на выборы с раннего утра, чтобы заполучить мандарины и апельсины. В свою очередь молодежь, как оказалось, не знает алфавит.

В целом лиепайчане воспринимают выборы, как торжественное и праздничное событие - на избирательные участки они приходят в хорошем настроении. В свою очередь, что мотивировало жителей Каросты так активно голосовать, будет известно, когда откроются урны - рассказывает LTV.

В то же время в Риге, в микрорайоне Иманта у избирательных участков образовалась очередь. Сегодня сюда пришло и молодое поколение, которые не знали, что нужно делать. Оказалось, что подростки просто не помнят наизусть алфавит, поэтому не могли понять, куда нужно идти.

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Команда LTV заметили, что многие избиратели долго находились в месте для голосования, что говорит о том, что большинство принимают решение прямо на месте.

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