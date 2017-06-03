Курьезы во время выборов: «Я не могу проголосовать, ведь за меня уже кто-то расписался»

В день выборов не обошлось без курьезов, нарушений и скандалов. У многих избирателей не получилось отдать свой голос кому-либо из кандидатов, потому что кто-то уже подписался за них. Работники участков в недоумении пожимают плечами.

Так, например, когда Илзе пришла на избирательный участок в Пурвциемсе, она так и не смогла выполнить свой гражданский долг - кто-то расписался на ее месте, поэтому голосовать ей не разрешили.

«Сначала они на меня так смотрели, будто я виновата, хочу еще раз проголосовать. Это не моя подпись! Позвала главного по участку, которая связалась с вышестоящими лицами, но, к сожалению, ничего уже нельзя сделать» рассказывает пострадавшая.

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Илзе о произошедшем сообщила в Центральную избирательную комиссию и Полицию безопасности.

«Такое уже случалось на прошлых выборах, когда кто-то расписался случайно рядом. Эти ошибки происходят по невнимательности» рассказывает представитель Центральной избирательной комиссии

К сожалению, это далеко не единичный случай - в социальных сетях многие избиратели жаловались на подобные ситуации.

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