В Латвии не хватает рабочих: бизнесмены говорят, как решить эту проблему

Андрис Бите отметил, что предприниматели Латвии осторожно относятся к ввозу иностранной рабочей силы. По его мнению, сначала нужно эффективно использовать внутренние резервы, например, длительных безработных.

"Допустим, снижение различных программ социальной помощи для длительных безработных, чтобы они наконец были мотивированы вставать в семь утра и идти на работу", - заявил Бите.

Проректор Рижского технического университета по вопросам развития и финансов Артурс Зепс считает, что важно эффективнее использовать тех работников, которые трудятся в малопродуктивных отраслях.

"Мы, возможно, уже что-то выиграем, если переставим этих людей в другие сферы", - сказал Зепс.

Он также отметил, что важно не количество работников в стране, а то, насколько они продуктивны и в каких отраслях они трудятся.

Андрис Бите указал, что его предприятие Karavela уже применяет такой принцип.

"Стать бригадирами, настройщиками и регулировщиками оборудования, у которых знаний и практики больше. И на их место может прийти другой, кого мы вытянем из длительных безработных и намучаемся, пока научим работать", - сказал президент Латвийской конфедерации работодателей.

Министр финансов Арвил Ашераденс подтвердил сам факт переговоров с работодателями, но не раскрыл подробности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!