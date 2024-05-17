Министр рассказал, какая наценка должна быть у местных и импортных продуктов

Согласно исследованию совета по конкуренции - наценка на местные продукты питания выше, чем на импортные.

"Неприемлемо, чтобы для местных продуктов наценка была выше, чем на продукты, которые ввезены из других стран", - сказал Краузе.

Министр обсудил эту ситуацию с некоторыми торговыми сетями и министром экономики

"Когда мы говорим с конкретным магазином, они говорят, что у них все в порядке, и их наценки не такие, как утверждает Совет по конкуренции", - сказал Краузе.

"В этом случае нам не нужно углубляться и искать виновного, мы не можем получить эту информацию. Нужно работать, направлять поправки к конкретным нормативным актам, чтобы этого не было", - добавил министр.

Министр считает, что наценка на местные продукты должна быть меньше, чем на импортные.

По его мнению, импортные продукты питания везут из других стран, что загрязняет окружающую среду и не соответствует зеленому курсу ЕС.

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