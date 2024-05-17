Министр рассказал, какая наценка должна быть у местных и импортных продуктов

Министр земледелия (СЗК) Арманд Краузе считает неправильным, что наценка на местные продукты питания выше, чем на импортные. Об это он рассказал в программе Латвийского радио-4 "Открытый разговор", сообщает Rus.LSM.
Согласно исследованию совета по конкуренции - наценка на местные продукты питания выше, чем на импортные.
"Неприемлемо, чтобы для местных продуктов наценка была выше, чем на продукты, которые ввезены из других стран", - сказал Краузе.
Министр обсудил эту ситуацию с некоторыми торговыми сетями и министром экономики
"Когда мы говорим с конкретным магазином, они говорят, что у них все в порядке, и их наценки не такие, как утверждает Совет по конкуренции", - сказал Краузе.
"В этом случае нам не нужно углубляться и искать виновного, мы не можем получить эту информацию. Нужно работать, направлять поправки к конкретным нормативным актам, чтобы этого не было", - добавил министр.
Министр считает, что наценка на местные продукты должна быть меньше, чем на импортные.
По его мнению, импортные продукты питания везут из других стран, что загрязняет окружающую среду и не соответствует зеленому курсу ЕС.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!