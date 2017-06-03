Полиция безопасности в связи с выборами задержала двух человек

 

Фото: Sintija Zandersone/LETA

Полиция безопасности (ПБ) в рамках уже начатых уголовных процессов о выборах задержала двоих человек, но они сейчас освобождены, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.

К 19.00 сегодняшнего дня ПБ получила 29 сигналов о возможных нарушениях во время муниципальных выборов. В ходе проверки информации обоснованность некоторых сигналов не подтвердилась, по остальным проверки продолжаются.

Также в ПБ сообщили, что в рамках ранее начатых уголовных процессов задержано два человека, которые в настоящее время освобождены. Еще к двум людям применен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс.

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В рамках этих уголовных процессов проведено пять обысков. Расследование продолжается, добавили в полиции.

Как сообщалось, вчера и сегодня ПБ из разных регионов Латвии получила сигналы о возможной покупке голосов избирателей разными партиями.

Вчера ПБ начала два уголовных процесса о сознательном препятствовании свободному волеизъявлению избирателей. Уголовные процессы начаты о возможных преступных деяниях в связи с назначенными на 3 июня выборами местных самоуправлений.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

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