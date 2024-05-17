Жизнь в долг - самые популярные кредиты в латвийских банках и кто их берет?

В последний год все чаще поднимается вопрос о процентах по кредитам и прибыли банков. Наиболее горячие дискуссии развернулись в связи с процентными ставками EURIBOR, которые заметно увеличили ежемесячные платежи ипотечных заемщиков. Власти даже внесли поправки в закон, предусматривающие компенсацию за рост процентных ставок по ипотечным кредитам. Но это не значит, что в Латвии больше не берут кредиты. По данным Бюро кредитной информации, почти две трети (65%) населения Латвии в настоящее время пользуются одной из кредитных услуг. TVNET+ опросил крупнейшие банки чтобы узнать, какие виды кредитов наиболее популярны.