Минздраву хватило пары дней, чтобы после принятия политиками решения о финансировании здравоохранения разделить пациентов по корзинам медицинских услуг.

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Правительство намерено вернуться к идее оказания услуг здравоохранения только налогоплательщикам - неплательщикам налогов медицинская помощь будет оказываться только в острых случаях и на приеме у семейного врача.

Такую модель несколько лет назад предложила тогдашний министр здравоохранения Ингрида Цирцене, но семейные врачи и омбудсмен ее отвергли, указав, что она противоречит гарантированным Конституцией правам. Минздрав проинформировал, что

полную оплачиваемую государством корзину услуг здравоохранения получат лица, вносящие социальные взносы,

и те, кто от их уплаты освобожден (дети до 18 лет, беременные женщины, пенсионеры, зарегистрированные безработные, нуждающиеся).

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Точный список освобожденных групп населения Минздрав обещает установить законом. Неотложная медицинская помощь и помощь в травмпунктах будут доступны всем. Остальные медицинские услуги неплательщикам налогов будут доступны за плату.

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