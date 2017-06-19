Минздраву хватило пары дней, чтобы после принятия политиками решения о финансировании здравоохранения разделить пациентов по корзинам медицинских услуг.
Правительство намерено вернуться к идее оказания услуг здравоохранения только налогоплательщикам - неплательщикам налогов медицинская помощь будет оказываться только в острых случаях и на приеме у семейного врача.
Такую модель несколько лет назад предложила тогдашний министр здравоохранения Ингрида Цирцене, но семейные врачи и омбудсмен ее отвергли, указав, что она противоречит гарантированным Конституцией правам. Минздрав проинформировал, что
полную оплачиваемую государством корзину услуг здравоохранения получат лица, вносящие социальные взносы,
и те, кто от их уплаты освобожден (дети до 18 лет, беременные женщины, пенсионеры, зарегистрированные безработные, нуждающиеся).
Точный список освобожденных групп населения Минздрав обещает установить законом. Неотложная медицинская помощь и помощь в травмпунктах будут доступны всем. Остальные медицинские услуги неплательщикам налогов будут доступны за плату.Еще по этой теме