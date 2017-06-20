Инспекторы здоровья: на Кипсале возле Вантового моста купаться можно

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Инспекция здоровья на этой неделе провела повторные проверки качества воды пляжа на Кипсале возле Вантового моста. Вердикт – вода в этом месте чистая, купаться разрешено.

Как сообщалось ранее, во время проверки качества воды 5 и 6 июня, из-за превышения уровня загрязнений плавать на Кипсале специалисты не рекомендовали. Сейчас запрет снят.

Вся информация об официальных и неофициальных пляжах, где проверяется качество воды, доступна на сайте Инспекции www.vi.gov.lv в разделе «Здоровье среды» (Vides veselība) – «Водоемы» (Peldūdens) – «Мониторинг водоемов» (Peldūdens monitorings).

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Качество воды на 56 официальных морских и внутренних пляжах Инспекция будет проверять весь купальный сезон – с 15 мая по 15 сентября, исследуя пробы воды ежемесячно.


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