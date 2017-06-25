«airBaltic» представила на Парижском авиашоу самолет CS300

Латвийская авиакомпания «airBaltic» c 19 по 21 июня принимала участие в крупнейшей и старейшей авиационной выставке мира «Paris Air Show», где представила в павильоне «Bombardier» самолет CS300, сообщили в аваикомпании.
Во время Парижского авиашоу исполнительный директор «airBaltic» Мартин Гаусс лично представил самолет CS300 представителям правительства Канады.
«airBaltic» 16 июня получила свой пятый из двадцати заказанных самолетов «Вombardier CS300».
До конца 2019 года «аirBaltic» планирует получить все 20 заказанных самолетов CS300.
«airBaltic» стала первой авиакомпанией в мире, начавшей коммерческие полеты на «Bombardier CS300» 14 декабря 2016 года.