«airBaltic» представила на Парижском авиашоу самолет CS300

Фото: Dominique Boutin / TASS

Латвийская авиакомпания «airBaltic» c 19 по 21 июня принимала участие в крупнейшей и старейшей авиационной выставке мира «Paris Air Show», где представила в павильоне «Bombardier» самолет CS300, сообщили в аваикомпании.