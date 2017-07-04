«Дружба» через шлагбаум – 20 лет ни шагу вперед

В первое воскресенье июля на Кургане дружбы прошла 58-я по счету встреча фронтовиков и участников Второй Мировой войны Белоруссии, Латвии и России. Мероприятие посещают тысячи людей, приезжая из разных уголков бывшего СССР.

Трехметровый курган был возведен в знак братства народов Латвии, России и Белоруссии и открыт 3 июля 1959 году на стыке границ тогдашних союзных республик. Его рукотворно насыпали участники войны из земли, взятой с могил партизан и воинов. С трех сторон к нему ведут аллеи - из России кленовая, из Белоруссии березовая, из Латвии липовая.

Курган дружбы – уникальное место по нескольким причинам. Здесь, можно сказать, физически ощущается время, и сама атмосфера переносит в события военных лет, далеких для современного поколения, но очень близких для тех, кто воевал и еще может приехать почтить память погибших товарищей.

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Сам курган сейчас располагается на латвийской территории, в него вмонтированы гранитные плиты с надписью на русском, латышском и белорусском языках, а наверху растет дуб.

В этом весь парадокс - Латвия свою границу закрыла 20 лет назад, и те, кто приезжает на встречу со стороны Латвии, прийти в Россию или Белоруссию не могут, как не могут пойти в Латвию и поклониться кургану участники с российской и белорусской сторон.

С 1997 года участники праздника из Латвии машут руками и кричат приветствия участникам «по эту сторону» из-за шлагбаума

и ограждающей ленты. За порядком следят пограничники, позволяющие делегациям обменяться памятными подарками на мостике через речушку Синюю (Zilupe), служащей границей между ЕС и «не-Европой».

В такой момент у многих на глазах наворачиваются слезы, люди поют «Катюшу» и говорят об абсурдности ситуации.





















Aizvērt Встреча участников Второй мировой войны на границе Латвии, России и Белоруссии Jeļena Ivancova Jeļena Ivancova Jeļena Ivancova Jeļena Ivancova Jeļena Ivancova Jeļena Ivancova Jeļena Ivancova Jeļena Ivancova Jeļena Ivancova Jeļena Ivancova Jeļena Ivancova







Пожилые участники встречи хорошо помнят то время, когда не было заградительных лент и предупредительных знаков. «Мы раньше ходили здесь через мост, гуляли по аллеям, могли поклониться всем трем памятникам. Мой папка здесь воевал, здесь земля пропитана кровью советских солдат. Теперь уже 20 лет смотрим на курган издалека», - рассказал Олег Тимофеев, житель Пскова.

Участником партизанского движения был ветеран войны из Риги Анатолий Никитин, он приехал на курган в составе латвийской делегации вместе с ветеранами войны Рудольфом Чакарсом и Яном Граудиньшем. Он поделился воспоминаниями о том, как местные жители ценой собственной жизни спасали партизан, пряча их и отдавая последнее: «В 1943 году сюда направились полчища карателей, полицейский батальон.

Они поджигали целые деревни, расстреливали мужчин, которые еще не успели уйти на фронт, стариков сгоняли в сараи и поджигали, а женщин и детей сажали в вагоны для скота и отправляли в Саласпилс. Те, кто выжил, потом поставил в память погибших детей обелиск на железнодорожной станции Зилупе».

На российской стороне стоит памятник себежской партизанке Марии Пынто, на белорусской – монумент, посвященный подпольной комсомольской организации деревни Прошки.

На латвийскую сторону передаются цветы к памятнику героя Советского Союза Иманта Судмалиса.

Встречу на кургане попеременно организуют российская и белорусская стороны. Поприветствовать гостей приезжают высшие должностные лица Псковской и Витебской областей, например, в этот раз российскую делегация возглавил губернатор Псковской области Андрей Турчак, белорусскую председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнев.

Латвию представлял депутат Сейма Артур Рубикс. В речах как чиновников, так и представителей различных общественных организаций, объединяющих ветеранов и участников войны, всегда звучит тема братства народов и необходимости передавать эстафету памяти о прошлом современной молодежи.

О братстве говорят с горечью, это понятие уже давно неизбежно носит политический оттенок.

Лес когда-то служил убежищем солдатам и партизанам разной веры и национальностей, боровшихся против общего врага, и сегодня деревья являются молчаливыми свидетелями истории, которую не оставляют в покое и постоянно пытаются переписать.

Участников событий 75-летней давности становится все меньше. Есть те, кто приезжает на курган по 20 и по 30 лет подряд, потому что это единственная возможность встретить сослуживцев, вспомнить те страшные дни, помянуть погибших друзей фронтовыми ста граммами, спеть военные песни и станцевать возле партизанского костра. Мероприятие всегда проходит в душевной и теплой атмосфере, на концерте выступают российские и белорусские коллективы, воинские части, местные производители и ремесленники продают свои товары.