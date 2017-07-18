В среду немного потеплеет, но возможны кратковременные дожди

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

В ночь на среду местами в Латвии пройдут кратковременные дожди и образуется туман, больше его будет в юго-западной части страны, сообщает агентство ЛЕТА.

Будет дуть слабый западный и южный ветер, температура воздуха опустится до +8..+12 градусов, на части побережья не будет прохладнее +13..+15 градусов.

Днем выглянет солнце, но образуются новые дождевые облака. Слабый или умеренный юго-западный ветер сменит направление на северо-западное. Воздух прогреется до +18..+23 градусов.

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В Риге в среду синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен кратковременный дождь. Ночью будет дуть небольшой юго-западный ветер, а температура воздуха опустится до +10..+12 градусов.

Днем ожидается северный, северо-западный ветер, а потеплеет до +21 градуса.


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