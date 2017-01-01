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Съедобное-несъедобное: Какие грибы можно класть в корзинку?

Русский TVNET
Фото: Zane Bitere/LETA

«Все грибы можно есть, но некоторые только один раз», - чёрная шутка, которую должны держать в голове все любители «тихой охоты». По оценкам микологов, Латвия является достаточно богатой на ядовитые грибы. В их числе – опасная бледная поганка и мухомор вонючий. Грибами травятся не только неопытные новички, но и грибники со стажем. Поэтому, если вы до конца не уверены, что найденный вами «трофей» можно употреблять в пищу, ни в коем случае его не берите! Русский TVNET предлагает проверить свои знания, ответив на 9 вопросов теста и попытаться отличить съедобное от несъедобного.

Кстати, уже на следующей неделе, с 13 по 17 сентября, в Латвийском музее природы пройдут ежегодные Дни грибов. На экспозиции можно будет увидеть как привычные нам боровики, лисички и сыроежки, так и редко встречающиеся в Латвии грибы. Будут представлены также и ядовитые представители этого семейства растений. Эксперты расскажут, какие грибы можно употреблять в пищу, а какие очень опасны, а также поделятся своими рецептами приготовления блюд из грибов.

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