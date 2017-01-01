История одного кредита: чуть не продал квартиру за «хлеб с маслом»

В обмен на ссуду люди за копейки теряют свою недвижимость, поделились печальным опытом с передачей «de facto» нынешние и бывшие клиенты предприятия «Latvijas Hipotēka».

Чтобы человек получил необходимую сумму денег, он должен продать предприятию свою недвижимость, возможно, по кадастровой стоимости. Позже он может ее вернуть, заплатив компании сумму в три раза больше. Если плательщик запаздывает - рискует потерять недвижимость насовсем. В свою очередь предприятие использует данную ситуацию, в которой ответственные органы не контролируют первую часть сделки.

У одного мужчины были финансовые проблемы. Как раз в этот момент он получил по электронной почте письмо от небанковского кредитора «Latvijas Hipotēka». Его заинтересовало предложение и в скором времени он сидел за столом в офисе компании в Риге.

О пережитом журналистам «de facto» рассказала его родственница, которая пожелала остаться анонимной (в связи с этим, все упомянутые расчеты будут иллюстративными, однако, «de facto» убедились в правдивости информации). Кроме того, инцидент выявил использование хитрости новыми кредиторами, что предполагает зарабатывание денег за счет наиболее дискриминационной части общества или даже возможного мошенничества. «Он обращался в другие банки. Ему отказали. Он погряз в долгах и хотел объединить все свои долги в одном учреждении. Предлагаемая сумма кредита была столько, сколько ему было нужно. Она не было сравнительно большой », - рассказывает родственница бывшего клиента «Latvijas Hipotēka».

У мужчины была квартира. Ее кадастровая стоимость – примерно 8 000 евро. Рыночная стоимость квартиры, вероятно, еще больше. Тем не менее мужчине нужны были 4000 евро - за такую сумму предприятие «Latvijas Hipotēka» и купило у него квартиру. В тот же момент и был заключил договор Финансового лизинга о том, что

выплатив в течение десяти лет трехкратную стоимость квартиры (примерно 12 000 евро), у мужчины будет возможность вернуть недвижимость.

Все это время оплачивая арендную плату за когда-то принадлежащую себе квартиру.

Мужчина также мог и потерять свою недвижимость, например, если бы задолжал платеж более, чем на два месяца, или за несоблюдение одного из условий договора. "Он продал свою квартиру за "хлеб с маслом"» - рассказывает женщина.

Это всего лишь один пример! Возможно, конечно, сами люди виноваты в том, что подписывают сомнительные контракты. В то же время, нынешнее регулирование не защищает интересы этих людей, как и первоначально это было с так называемыми «быстрыми кредитами».

В конкретном случае мужчина, обратившись к адвокату, расторг договор и получил назад свое имущество. Однако не у всех есть родственники, способные оплатить дополнительные расходы. «Я здесь вижу последствия уголовного права – мошенничество. Стоит добавить, что

они ориентируются на публику, которым крупные банки не дают кредиты из-за плохой кредитной истории, или отсутствия необходимого дохода»,

- поясняет присяжный адвокат Алдис Лиепиньш.

Доступная «de facto» информация свидетельствует о множестве случаев, когда клиенты «Latvijas Hipotēka» обращались в полицию.

Владельцы этого предприятия - Эдгар Талумс и Никита Гончаров – молодые, симпатичные мужчины. Ни один из них не согласился на интервью с «de facto», написав: «Пришлите, пожалуйста, свои вопросы. С радостью ответим письменно». Однако вместо ответа журналисты «de facto» получили длинное письмо от «Latvijas Hipotēkas», в котором было указано, что 90% платежей клиентов осуществлялись без задержек.

Представители компании также обеспокоены тем, что их пытаются опозорить.

Все обвинения в адрес «Latvijas Hipotēkai» связаны с низкой ценой, что компания предлагает клиентам за недвижимость. На данный момент не найдено способа уберечь тех людей, которые по собственной глупости готовы попрощаться с недвижимостью за небольшие деньги и вернуть ее за крупную сумму.

Центр защиты прав потребителей не контролирует первую часть этой сделки – купля/продажа недвижимости. Руководство центра пока не видит решения, как можно было бы регулировать исполнение таких операций, без ущерба для рынка купли-продажи недвижимости в целом.