KNAB объединит два отдела и займется аналитикой

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB будет сформирован аналитический отдел, который будет создан путем объединения отдела планирования политики и отдела информационного анализа, сообщил агентству ЛЕТА начальник KNAB Екаб Страуме.

Новый отдел будет заниматься стратегическим анализом и планированием политики бюро. Работники в новом отделе останутся в основном те же, сказал Страуме.

По данным с сайта KNAB, сейчас в отделе планирования политики семь работников. Количество работников в отделе анализа информации на сайте не указано.

Изменения в KNAB сегодня за закрытыми дверями обсуждались на заседании подкомиссии Сейма по борьбе с коррупцией, в котором участвовал Страуме.