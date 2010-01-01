Латвия теряет жителей: за семь лет мы лишились «Даугавпилса и Лиепаи»

Число жителей в Латвии продолжает снижаться. В течение последних семи лет - с начала 2010 года - общее количество жителей сократилось на 170 тысяч и в начале этого года составляло 1 миллион 950 тысяч, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В течение семи лет мы потеряли число жителей, которое соответствует второму и третьему по населению городам Латвии - Даугавпилсу (94 196) и Лиепае (69 444).

Темп снижения числа жителей в 2016 году составлял 0,96% по сравнению с 2,16% в 2010 году. В 2016 году число умерших превысило число новорожденных, в результате чего число жителей сократилось на 6,6 тысяч, а в долгосрочном периоде в результате миграции - на 12,2 тысяч человек.

С 1991 года в Латвии наблюдается отрицательный прирост населения.

В начале этого года 1 миллион 322 тысячи являлись жителями городов (68%) и 618 тысяч - сельскими жителями. В Риге живут 641,4 тысячи человек, что 32,9% от общего числа жителей государства, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

В течение семи лет количество жителей в городах сократилось на 7,4%, в деревнях - на 9,4%. Плотность населения Латвии в начале этого года составляла 30 человек на 1 квадратный километр (в 1990-1992 годах - 41). Наименьшая плотность населения зафиксирована в Руцавском и Ругайском краях - 4 человека на 1 кв. км.

Наибольшая плотность жителей - в столице, городах республиканского значения и округе Риги

. К примеру, плотность жителей на 1 кв. километр в Риге составляла 2 110 человек, а в Стопиньском крае (один из наименьших по площади краев - 53 кв. км) - 194 человек на 1 кв. км.

В начале этого года в 28 странах ЕС жили 512 млн жителей. С начала 2010 года число жителей выросло на 9 миллионов. Наибольшее число жителей зафиксировано в Германии (16% от общего числа жителей ЕС), во ФРанции (13%), Объединенном Королевстве (13%) и в Италии (12%). Это означает, что более половины (54%) жителей ЕС проживают в этих четырех странах.

В семи странах ЕС число жителей снизилось. Наибольшее снижение зафиксировано в Литве (14,2 человека на 1000 жителей), в Латвии (9,6) и Хорватии (8,7). Наибольший прирост на 1000 жителей - в Люксембурге (23,3 человека), Австрии (14,4) и Германии (11,8).