Центр госязыка переименовал города Украины

Так, после смены названия города Днепропетровска на Украине, в латышском языке в дальнейшем его название будет звучать как «Днипро» (Dnipro). В свою очередь Кривоград превратился в Кропивницк (Kropivnicka), а Днепродзержинск - в Камянск (Kamjanska).

В свою очередь название таких городов как Донецк, Хмельницк, Винница в дальнейшем следует писать без мягкой буквы «n» - Donecka, Hmeļnicka и Vinnica.

В названиях Иванофранковск, Ровна, Черновцы (Ivanofrankovska, Rovna, Černovci) букву «o» нужно заменить на «i» - Ivanofrankivska, Rivne un Černivci. В латышском языке букву «i» получила и Макеевка, ставшая Макиивкой (Makijivka).

В названиях других городов произошла замена буквы «g», «n» и «m» - Горловка теперь звучит как Horlovka, Николев - Mikolajiva, Луганск - Luhanska.