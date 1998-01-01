«Русский - родной, латышский - второй»: в Риге прошел митинг

В Риге сегодня прошел митинг в защиту русских школ, на котором собралось около 500 человек. Активисты призвали защитить русский языка в латвийской школе и право родителей самим решать, на каком языке учиться их детям. Протест был направлен против озвученных в октябре планов министрества образования и науки, в которых впервые были названы конкретные сроки поэтапного перехода на латышский язык обучения.

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Инициатор митинга - частное лицо Деги Караев. В нем должно было принять участие примерно 100 человек, однако по наблюдения агентства LETA на митинг пришло около 500 человек. Заявка заранее была согласована в Рижской думе в порядке, предусмотренном законом. Митинг проходил на перекрестке ул. Вальню и Смилшу у здания Минобразования.

Как сообщает корреспондент Русского TVNET, собралось достаточно много людей, у многих в руках были плакаты, среди них с призывами «Руки прочь от русских школ», «Все равно нам сны будут по-русски будут сниться», «Карлис, не шадурь! Шадурка лопнет!» и другими.

Перед собравшимися выступили инициатор митинга Деги Караев, политик Владимир Бузаев, депутат Европарламента Татьяна Жданок. Она начала свою речь с призыва «Руки прочь от русских школ», «Русский - родной, латышский - второй!», а также отметила: «Нас хотят сделать манкуртами. Мы не будем понимать поэзию!». Она также указала, что в Страсбурге на днях начнется сбор подписей за соблюдение Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

Далее выступили депутат Европарламента Андрей Мамыкин, депутат Сейма Игорь Пименов, в толпе был замечен Владимир Линдерман, много журналистов и политологов, сообщает с места событий корреспондент Русского TVNET.

Андрей Мамыкин напрямую обратился к министру образования Карлису Шадурскису с призывом быть мужчиной и выйти к собравшимся налогоплательщикам.

Собравшиеся скандировали «Рокас пром но криеву сколам» (Руки прочь от русских школ), «Мы часть Латвии, почему мы должны отказываться от своей культуры?».

На митинг прибыли также представители школ Резекне и Даугавпилса, сообщает LETA.

FOTO: Русский TVNET

Собравшиеся указывали, что они «платят в Латвии налоги и хотят, чтобы страна обеспечила их детям образование на русском языке». Протестующие решили подать инициативу об этом на портале Manabalss.lv.

Представители Министерства образования и науки пригласили организаторов протеста на беседу в министерство.

Там они в очередной раз отметили, что многие выпускники «русских» школ уже сейчас решают сдавать экзамены на госзяыке, и это не является проблемой для них, что касается учителей, то все они должны владеть латышским языком на высшем уровне. Если этого нет, то это ответственность самоуправлений, которые должны были следить за исполнением закона.

FOTO: Русский TVNET

Строго говоря, речь идет о школах национальных меньшинств, ведь в терминологии министерства образования и науки понятия «русские школы» в принципе не существует. Но увы, защитники русских школ, и реформаторы системы образования говорят на разных языках и друг друга не слышат.

FOTO: Русский TVNET

Не секрет, что переход к единому образовательному стандарту всех латвийских школ, финансируемых из бюджетов государства и самоуправлений - один из приоритет государства, закрепленный Законом об образовании еще в 1998 году и много впоследствии подтвержденный в правительственных декларациях. Более того, законодательная база для реформы практически создана.

FOTO: Русский TVNET

Массовые протесты, организованные штабом защиты русских школ в 2004 году, планов министерства не изменили. Что намечается далее? Ближайшие изменения коснуться, в основном, старшеклассников. Уже в 2018 году выпускники 12-ого класса могут сдавать экзамены только на латышском.

FOTO: Русский TVNET

В 2019\2020 учебном году уже в 9 классе к концу учебного года по-латышски должны преподаваться 80 процентов предметов, соответственно, и экзамены девятиклассникам тоже придется сдавать на латышском. Еще через год - в 2010\2021 учебном году - все общеобразовательные предметы в школах национальных меньшинств планируется преподавать на латышском.

FOTO: Русский TVNET

Предполагается также, что уже в следующем учебном году, латышский будут усиленно изучать уже в детских садах - для детей, в семье не говорящих по-латышски, начнет действовать программа интенсивного обучения латышскому.