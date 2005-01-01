Латвия - 2050: сценарии будущего. Что будет с людьми и страной?

Недавно журналисту русского TVNET посчастливилось целый день слушать умнейших людей страны. В академическом центре естественных наук Латвийского университета их собралось много. Говорили о будущем: форум «Формула Латвии - 2050. Сценарии развития» собрал и ученых, и представителей бизнеса. Экономисты, демографы, айтишники, социологи и политологи рассуждали о том, как мечты о светлом будущем Латвии воплотить в жизнь и сказку... сделать былью.

Профессии будущего пока еще кажутся полной фантастикой. Инженеры-генетики, операторы дронов, дезорганизаторы... Далеко не все профессии будущего имеют четкие очертания и имена. Но уже летают беспилотные дроны-такси, доставляющие пассажиров со скоростью 100 километров в час. И

в прогнозах подсчитано: к 2050 году порядка 60 процентов нынешних младших школьников будут работать в профессиях, сегодня не существующих!..

Латвия 2050: приметы будущего

Интересных речей и презентаций на форуме прозвучало много. Но, пожалуй, самое сильное впечатление на автора этих строк произвело знакомство с академическим центром естественных наук Латвийского университета, где проходил форум. Комплекс здания - первенец будущего научно-студенческого городка, который создается в Торнякалнсе, ему уже два года, но прежде мне бывать здесь не доводилось. Со стороны домик не выглядит привлекательным, зато внутри...

Dabas māja - академический центр естественных наук ЛУ

...Пройдешься по этажам самого современного университетского здания с аудиториями-лабораториями, экзотическими растениями, растущими, кажется, прямо из стен, с небольшими переговорными и уютными местечками для самостоятельной работы с компьютером - и просто позавидуешь нынешним студентам!..

Так что и версиям будущего, излагаемых спикерами в зале форума, после этого больше веришь.

Видеозапись форума

Кстати, Латвийский университет первым из вузов Восточной Европы смог привлечь средства для создания центра, заключив договор с Европейским банком реконструкции и развития. Выступая в панельной дискуссии, посвященной образованию, ректор Латвийского университета Индрикис Муйжниекс показал и будущее студенческого городка, каким он должен стать в скором будущем. Даже не верится, ведь пока что от станции Торнякалнс к зданию центра - если пешком - топаешь мимо заболоченного пустыря...

Форум «Формула Латвии - 2050. Сценарии развития» инициирован Латвийским университетом. Финансовую поддержку проекту оказал банк Luminor. Проект предусматривает, что форум пройдет в три этапа. Дискуссии в октябре были посвящены внутренним факторам развития страны. Второй форум планируется в феврале, речь пойдет о влиянии на Латвию глобальных процессов и изменений в мире.

FOTO: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Итоговым должен стать третий этап форума, получивший название «Синтез» - середине июня он станет одновременно и заключительным заседанием Всемирного съезда латвийских ученых. Но для начала расскажем читателям кое-что из услышанного в октябре.

Гадание на кофейной гуще?

Было бы очень наивно думать, что путем дискуссий возможно что-то решить. И не факт, что высказанные идеи немедленно будут воплощены в жизнь. Но и задача форума иная: наметить вехи, своего рода маяки, обозначающие вектор и направление движения. Заглянуть на год-два вперед мы ведь пытаемся часто, а где хотим оказаться через несколько десятилетий, чего стремимся достичь? И что для этого необходимо изменить в стране уже сегодня?

Примерно так обозначил смысл собрания мудрейших руководитель проекта «Формула Латвии - 2050. Сценарии развития» профессор ЛУ Марцис Аузиньш. Пленарные дискуссии были разделены на четыре тематических раздела - формирование гражданского общества, образование, экономику и демографию и собрали авторитетных профи, работающих в разных областях.

Сменяли друг друга за рабочим столом спикеры форума. Экс-президент Валдис Затлерс презентовал собственный взгляд на перспективы развития нашего общества - с точки зрения государственного мужа. Следом

политолог Ивар Иябс и его коллеги попытались взглянуть на проблему с совершенно иной стороны: чего хочет и ждет сегодня человек от государства и насколько ему доверяет?.. И насколько от совпадения реальности и ожиданий зависит будущее страны?..

FOTO: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Увы, доверяет народ государству слабо. Политолог Жаннете Озолиня взгляды типичного обывателя описала так:

«Политики - некомпетентны, чиновники - ничего не делают, предприниматели - крадут, учителя не учат, а ученики не учатся, и только я здесь умный, добрый и прекрасный, и все про все понимаю правильно».

А Юрис Цалитис (теологический факультет ЛУ) добавил: в современном латвийском обществе и семья уже не совсем «семья» (не соответствует ни одному из традиционных типов семьи, к которым аппелируют и практики, и ученые), и формы религиозности людей очень существенно изменяются. Социальные сети меняют и прочие перемены меняют даже саму ткань общества: чтобы чувствовать принадлежность к сообществу уже не обязательно ходить в церковь или петь в хоре...

Почему они уезжают?..

Многие спикеры и эксперты считают, что термин «гражданское общество», вдохновенно склоняемый участниками всевозможных семинаров, в принципе, тоже устарел. Ожидания, с изменением общества связанные, не оправдались. Политолог Ивар Иябс отметил: после распада СССР у нас была иллюзия, что если Латвия изменится политически и экономически, но и общество станет само собой при этом иным, более дружелюбным, готовым к сотрудничеству, таким, условно говоря, как в Дании... Увы, этого не случилось.

Латвийское общество стало за последние 25 лет стало более неоднородным сложным, и в будущем неизбежно будет становиться еще сложнее.

Что же касается доверия людей к государству и институтам власти, опросы социологов ничего хорошего не зафиксировали. Если в 2005 году на вопрос «Учитывает ли государство мнение граждан?» утвердительно отвечал 31 процент опрошенных, то в 2015 году - уже только 17 процентов...

Практически все выступления спикеров и экспертов затрагивали тему миграции, исхода значительной части населения. Люди уезжают, потому что не видят в Латвии перспектив лично для себя. Пик отъездов по статистике позади, но и о ближайшем будущем звучат опасения: трудно будет заставить латвийских девчонок-медсестер оставаться в стране и работать за ту зарплату, которую им здесь готовы платить... В других странах им платят в разы больше.

Интересно, что многие из выступавших на форуме утверждали: мы знаем, что делать, чтобы изменить к лучшему будущее страны. Утверждал это и президент Банка Латвии Илмар Римшевич (фрагменты его выступления более всего цитировали СМИ). И представлявший Латвийскую АН академик и профессор РТУ Андрей Красников. И не только они.

FOTO: Татьяна Одыня/ Русский TVNET

Известный хирург кардиолог Андрей Эрглис вообще выступил с парадоксальным, на первый взгляд, заявлением: а не подумать ли нам, сколько народу вообще в Латвии нужно, чтобы развиваться и стать процветающей страной?.. Может быть, не так уж и много?.. И он аргументировал свою позицию: в золотые времена Латвии, в 30-е годы прошлого века в Латвии проживало 1,9 млн человек: может быть, и сегодня бы столько хватило...

Между прошлым и будущим: 1984 - 2050

Ректор ЛУ Индрикис Муйжниекс сложность поставленной перед форумом задачи проиллюстрировал очень наглядно. Он предложил заглянуть не на 33 года вперед,

а... если обернуться на столько же назад, конкретно в 1984-ой год. Что случилось в мире в тот год и много ли мы представляли тогда о сегодняшних, привычных в быту реалиях?..

В 1984 народу показали первый компьютер Apple Macintosh, очень мало похожий на гаджеты, с которыми мы неразлучны сегодня. В тот год умер Юрий Андропов и родился Марк Цукенберг. И еще было доказано, что причиной многих заболеваний, связанных с иммунодефицитом, для человека становится вирус ВИЧ - кстати, с тех пор этот вирус унес жизни 40 миллионов человек.

Так что прогнозировать все, что станет привычным через 33 года, сегодня ничуть не легче. А если говорить о будущем конкретно в контексте образования?..

Ректор университета сослался на прогнозы футурологов и специалистов, утверждающих, что 40 процентов сегодняшних профессий в 2050 году будут полностью автоматизированы и надо подумать, каким следует быть профессионально-техническому образованию.

Видеозапись форума, часть 2.

Наше же министерство экономики в том, что касается образования сегодня действует как генералы, которые строят планы и военные концепции исходя из опыта прошлых войн. Говоря о профессиях будущего, ректор сослался на футуролога Мирославский, утверждающего, что

скоро уже востребована будет профессия генного инженера, потому что людям в длительных космических полетах, например, к Марсу нужны будут иные пропорции тела...

Конкретной критики существующей сегодня в стране системы образования в выступлении ректора ЛУ тоже было много. Преобразования нужны на всех «этажах», начиная с дошкольного образования. Кстати,

успешность выпускников университетов от умения коммуницировать, готовности к решению проблем и сотрудничеству уже сегодня зависит не меньше, чем от знаний и профессиональных навыков.

Тезисы выступления представителя Luminor

Интересную мысль высказал ректор Латвийского университета Индрикис Муйжниекс. Проводя аналогию со спортом он процитировав высказывание одного из известных в прошлом латвийских тренеров. Мол, может быть,

наши латвийские парни и не пробегут стометровку за неполные десять секунд... Ну что ж, пробегут за одиннадцать... Но зато ... финишируют с мешком картошки на плече!.. Так что еще неизвестно, чей результат для нас лучше...

Вместо послесловия

Не пытаясь пересказать все, о чем говорилось на форуме, переадресуем любознательного читателя к видеозаписям, которые целиком выложили в интернет. В обсуждении проблем экономики и демографии участвовали авторитетные ученые и экономисты - профессор Латвийского университета и демограф Петерис Звидриньш, президент LMT и профессор Видземской высшей школы Юрис Бинде, известный экономист и профессор ЛУ Михаил Хазан и его коллега Вячеслав Домбровский.

FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

Вопрос в том, будут ли услышаны высказанные на форуме идеи теми, кто принимает решения и формирует повестку дня сегодня. Ведь принимать непопулярные решения нужно уже сейчас. А за год до выборов, да еще в канун большого юбилея страны едва ли найдется много охотников это делать.