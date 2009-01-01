Доверие латвийских школьников к правительству выросло на 28%

С 2009 года на 28% выросло доверие латвийских школьников к правительству и на 15% - к политическим партиям, свидетельствуют представленные сегодня результаты исследования «Проблемы и вызовы гражданского образования» (ICCS 2016).

В 2009 году правительству доверяли 32%, в 2016 году - уже 60% школьников. Тем не менее, в Латвии все еще остается большим удельный вес школьников с низкой или очень низкой гражданской компетентностью.

Первое такое исследование проводилось в Латвии в 1999 году, второе - в 2009 году, третье - в 2016 году. На третьем этапе в исследовании участвовали 23 страны. Целевая аудитория - 14-15-летние школьники, их учителя и директора школ, цель исследования - изучить, насколько эти молодые люди готовы взять на себя различные роли гражданской ответственности.

Опрос показал, что в Латвии на высшем уровне распределения гражданских компетенций находятся всего 19% школьников.

Для сравнения: в Дании этот показатель составляет 62%, в Финляндии - 60%, в Эстонии - 43%, в Литве - 30%.

Это означает, что в будущем эти школьники могут стать угрозой для безопасности государства, так как «у них нет понимания процессов госуправления, слабое понимание сознания локальной и глобальной принадлежности. Эти школьники не способны логически рассуждать о событиях гражданского характера и содержания, ими легко манипулировать», говорится в исследовании.

Ниже достижения у школьников, которые учатся на русском языке, и у живущих на окраинах страны.

Самым популярным среди латвийских школьников является мнение, что для того, чтобы стать хорошим гражданином, житель должен обеспечивать благосостояние своей семьи, уважать право другого на свое мнение и всегда соблюдать закон.

По мнению авторов исследования, причиной таких результатов исследования может быть то, что в школах с детьми мало говорят о реальных экономических процессах в стране, о демократических процессах и на другие темы гражданской ответственности, а дома мало обсуждают внешнеполитические вопросы и глобальные события.

Следующий этап исследования начнется в 2020 году и закончится в 2022 году.