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Чакша: При объединении рижских больниц пациенты не пострадают

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

В рамках объединения рижских больниц планируется оптимизировать административные ресурсы, при этом пациенты не пострадают, сказала в передаче «900 секунд» на телеканале LNT министр здравоохранения Анда Чакша.

Она отметила, что ситуация в Риге и ее окрестностях особая, потому что здесь работают не только муниципальные, но и государственные больницы.

При объединении больниц важно заверить пациентов в том, что учреждения останутся на прежнем месте и продолжат оказывать прежние услуги, подчеркнула Чакша.

Как сообщалось, в настоящее время ведутся переговоры об объединении 1-й Рижской больницы, 2-й Рижской больницы и Рижского роддома. Руководитель департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате пояснила, что планируемое объединение этих медицинских заведений - рутинный процесс, который обсуждается уже около трех лет, но пока только на уровне переговоров.

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