Вот и все: Центр помощи беженцам закрыт за «ненадобностью»

C 1 октября прекратил работу Рижский Координационный центр помощи беженцам, подчинявшийся Рижской думе. Его функции были делегированы другим учреждениям. Несмотря на то, что с момента упразднения центра прошло два месяца, другие структуры о своих новых задачах не осведомлены.

Координационный центр помощи беженцам при Рижской думе открылся в 2016 году. Латвия взяла на себя обязательства переместить 531 беженца до сентября 2017 года. На данный момент мы переместили 346. После получения статуса, беженцы начинают самостоятельную жизнь при поддержке ментора в любом из самоуправлений.

В Рижской думе говорят, что

беженцы за помощью к ним обращались редко, поэтому там посчитали центр ненужным и решили его ликвидировать,

перераспределив функции между другими институциями, находящимися в городском подчинении.

«Центр наладил сотрудничество с различными государственными и муниципальными структурами. Мы хотели быть готовы к прогнозируемому потоку беженцев. Однако он не был таким стремительным, каким казался изначально. Теперь видим, что нет необходимости содержать такой отдельный центр, и его ликвидировали», — говорит представитель Рижской думы Угис Видаускис.

В задачи центра входило оказание социальной помощи клиентам, решение вопросов, связанных с жильем, образованием и интеграцией. В структуре работало три человека: два сотрудника и руководитель.

После того как центр ликвидировали, его функции делегировали другим учреждениям. Среди них упомянут и департамент благосостояния Рижской думы. Однако его представитель Лита Брице отметила, что о новых заданиях здесь не осведомлены.

«Нам еще не ничего не приходило, ни постановления, ничего. По крайней мере еще вчера никакого постановления о том, что нам делегируются какие-то функции, не было», — заявила Брице.

Часть функций ликвидированного центра должна взять на себя и Рижская полиция самоуправления. Однако и здесь пока не знают, какой помощи беженцам от них ожидают.

«О том, какие функции нам делегируют, надо спрашивать у Рижской думы. Тот, кто ликвидирует, тот может сразу за всех и ответить. Я еще уточню, известно ли нам что-то», — говорит представитель структуры Том Садовскис.

В свою очередь Угис Видаускис отмечает, что конкретных заданий определенным учреждениям еще нет, так как все будет зависеть от индивидуальных потребностей клиента.

«Мы будем смотреть по обстоятельствам и если будет необходимо, задействуем другие структуры. На данный момент какие конкретно назвать не можем. Может, это будут социальные службы или кто-то другой. Все зависит от ситуации. Если соискатели обратятся в Рижскую думу, то с ними будут разговаривать и именно о той ситуации, с которой они обратились в самоуправление. Так мы все уладим, позаботимся и ответим на те специфические вопросы, которые задали соискатели убежища. Впредь им в любом случае нужно обращаться в Рижскую думу, так как центр был структурой самоуправления», — отмечает Видаускис.

Он добавил, что начиная с 1-го октября в Рижскую думу не обратилось ни одного беженца.

Однако встает вопрос: а знали ли соискатели убежища о наличии координационного центра? С этим вопросом «Домская площадь» обратилась в центр «Муцениеки». Сотрудница центра призналась, что сама о таком центре слышит впервые.

В Управлении по делам гражданства и миграции отметили, что представители координационного центра дважды посещали Муцениеки, но далее цитата – «никакой реальной поддержки соискателям убежища предложено не было».

Глава общества «Убежище Надежный дом», которое занимается социальной интеграцией беженцев, Сандра Залцмане отметила, что сотрудничество с центром не состоялось. По ее словам в этом не было необходимости.

«Наше общество существует уже девять лет. Нас знают. К нам идут и нам доверяют. У нас и связи с социальными работниками. Все есть», — говорит Залцмане.

Итого на данный момент мы имеем: интеграцией беженцев в общество занимаются менторы. Рижский координационный центр, обошедшийся думе почти в 40 000 евро, расформирован за «ненадобностью». Его функции перераспределены между другими муниципальными структурами, но там пока не представляют какие именно задачи перед ними стоят.