Вейонису уже три месяца помогает «тайный советник»

Но на самом деле у президента семь советников, имя одного из них скрывается от общественности с конца августа. Три месяца назад «тайным советником» президента стал незадачливый предприниматель в сфере рекламного бизнеса, брат депутата Сейма Дзинтарса Закиса Зигурд Закис. Он дает главе государства советы «в вопросах стратегического развития». При этом он вроде бы довольно интенсивно занимается предпринимательской деятельностью, являясь членом правления трех компаний, и владеет долями капитала предприятий ООО «Balta komunikаcijas» и ООО «Digital guru».