Вечная тема: проблема «русского» остается, меняются лишь идеи

В сентябре этого года Русский TVNET начал рассказывать о воспоминаниях выпускников школ нацменьшинств, в которых они пытались найти ответы на вопросы - как на русскоязычных школьников повлияет закон, предусматривающий сдачу централизованных экзаменов исключительно на госязыке, станет ли это для них дополнительным стрессом или, напротив, повысит конкурентоспособность русскоязычных выпускников на рынке труда. Однако за это время тема потеряла свою актуальность - уже несколько месяцев не утихают споры об инициативе полностью ликвидировать русские школы, переведя образование полностью на латышский язык.

Как удалось установить из рассказов выпускников школ нацменьшинств, с которыми пообщался Русский TVNET, пропорция билингвального образования 60 на 40, введенная 13 лет назад, зачастую не соблюдалась.

В качестве возможных причин, бывшие ученики «русских» школ называли использование дополнительной учебной литературы на русском языке, личную инициативу педагогов и низкий уровень знаний самих учеников, который не позволял им усваивать знания на государственном языке в достаточном объёме.

Многие из высказавшихся также отмечают некомпетентность учителей, преподававших латышский язык. Так, например, выпускница-2009 школы нацменьшинств в Вентспилсе рассказала: «Учитель, которая преподавала у нас латышский язык до 9 класса, насколько я знаю, по образованию вообще была русским филологом, поэтому сложно говорить о её компетентности. С 10 класса латышский преподавал уже другой учитель - занятия с ней, на мой взгляд, были эффективней».

Мать нынешнего ученика рижской школы нацменьшинств, в свою очередь, считает, что

надо повышать уровень преподавания государственного языка в школах нацменьшинств, а не перекладывать изучение латышского на «предметников».

Другие, напротив, отметили, что педагоги делали все возможное для того, чтобы русскоговорящие ученики справлялись с усвоением программы на государственном языке.

«В нашем классе первым полностью на латышском стала история культуры Латвии. Учительница была великолепная. Она действительно пыталась донести до нас свой предмет, хотя сделать это было нелегко», - вспоминала рижанка Алина, которая окончила школу нацменьшинств в 1997 году.

Однако, практически все из опрошенных были уверены - на уровень знания госязыка латвийских выпускников влияет не только школа, но и среда, в которой находятся латвийские молодые люди.

Те, кто был лишен языковой практики во время получения среднего образования, даже имея достаточно высокую оценку по предмету «латышский язык и литература», чаще всего был вынужден оттачивать свои знания (а иногда и вовсе учить язык) уже в университете или на работе.

Если говорить о проверках школ нацменьшинств, то практически все выпускники «русских» школ сталкивались с визитами представителей контролирующих структур. Правда, зачастую, представители языковых комиссий и Государственного центра содержания образования не имели возможности оценить реальную ситуацию.

Так, например, Александр, который окончил рижскую школу-лицей нацменьшинств в 2003 году, рассказал:

«Обучение на латышском» проходило только тогда, когда на уроки приходили проверки - о них учителя знали заранее.

Накануне «дня Х» целый урок мы посвящали тому, что записывали в тетрадку все термины для того, чтобы когда придут проверяющие, мы понимали, о чем говорят учителя».

С подобным сталкивалась и выпускница Даугавпилсской средней школы. "К нам достаточно часто приходила комиссия, которая проверяла, проходят ли занятия на латышском. Всё это выглядело достаточно комично - о визите проверяющих администрация школы узнавала за несколько дней, нас готовили, говорили, что отвечать на вопросы учителя можно только на латышском. И вот, в час Х: учитель-предметник зачитывает задания из учебника, потом вызывает к доске самых способных учеников, которые «не ударят в грязь лицом» перед комиссией... оставшееся время мы записывает под диктовку заранее заготовленный учителем текст на госязыке. Звенит звонок, проверяющие отмечают, что все правила билингвального обучения соблюдаются и уходят, а мы продолжаем уроки в привычном режиме, который немного отличается от этих «показательных выступлений», - делилась с Русским TVNET она.

В целом опрошенные Русским TVNET, а особенно латвийцы, окончившие школу в последние годы, признают -

проблема незнания языка у тех, кто получал образование по билингвальной системе, сильно преувеличена.

Так, например, мама рижанина, окончившего школу нацменьшинств в 2011 году, рассказала: «Несмотря на статус оконченной школы (нацменьшинств), получил степень бакалавра в Латвии и работает в коллективе с государственным языком общения. Один раз его на работе спросили: «А где ты так хорошо выучил… русский язык?».»

Несмотря на то, что за время наших публикаций о воспоминаниях выпускников школ нацменьшинств ситуация значительно изменилась - если изначально речь шла лишь о законопроекте, согласно которому ученики школ нацменьшинств должны давать ответы исключительно на государственном языке, то сейчас обсуждают полный отказ от билингвальной системы образования и ликвидацию «русских» школ, многие собеседники Русского TVNET ещё в начале осени поделились мыслями о том, что подобные законопроекты зачастую имеют политическую подоплёку.

«Самое плохое, что как тогда (имеется ввиду реформа школьного образования 2004 года, - прим.ред.), так и сейчас, вопрос решается не в профессиональной плоскости, а в политической. Это, в свою очередь, порождает целую цепочку неясностей - куда мы вообще идём с нашим образованием?», - прокомментировал выпускник «русской» школы-98, который в августе этого года изложил свои соображения на заседании Кабинета министров.

«На мой взгляд, многие изменения в процессе образования происходят не для улучшения его качества, а под некой политической эгидой. У меня есть масса других претензий к самой системе образования - на мой взгляд, его качество в целом «хромает»»,

- выразила своё мнение жительница столицы, которая окончила среднюю школу Вентспилса в 2009 году.

Об этом говорят и многие общественные деятели. Возможно, разговоры о масштабных изменениях в системе школьного образования - способ некоторых партий быть замеченными перед грядущими выборами в Сейм. Такое мнение агентству LETA выразил мэр Вентспилса, отметив, что, на его взгляд, у реформы образования есть политическая цель — помочь инициаторам попасть в парламент.

Напомним, изначально речь шла о поправкам к закону об образовании, согласно которым начиная уже этого учебного года выпускники всех средних школ, в том числе учебных заведений, «практикующих» билингвальное обучение, будут сдавать централизованные экзамены исключительно на латышском языке.

Однако позже национальное объединение «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) стало настаивать на образовании только на латышском языке во всех классах.

МОН предлагает проводить реформу в несколько этапов до 2024 года. В следующем году в детских садах планируется начать введение нового стандарта образования для детей с пятилетнего возраста.

Это позволит детям освоить латышский язык на таком уровне, чтобы успешно учиться в школе на латышском языке.

Еще через год, в 2019/2020 учебном году, централизованные экзамены в девятых классах будут проходить только на латышском языке, а в седьмом классе уже 80% учебных предметов должны преподаваться на латышском языке на основании введения нового подхода к обучению.

В свою очередь уже с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском, предоставляя учащимся возможность изучать язык национального меньшинства, литературу, культуру и историю.

Будет ли все это реализовано в запланированные сроки и в том виде, о котором говорится сейчас, узнаем совсем скоро!