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В Риге эвакуирован автовокзал, пассажирам вернут деньги

LETA
Фото: Evija Trifanova/LETA

Сегодня был временно закрыт Рижский международный автовокзал, с территории которого эвакуировали всех пассажиров и не впускали автобусы.

Автовокзал возобновил работу в 15.20.

Как сообщила Автотранспортная дирекция, все пассажиры, которые из-за эвакуации пропустили свой рейс, смогут вернуть деньги в кассах автовокзала.

В Госполиции агентству ЛЕТА сообщили, что из соображений безопасности люди были эвакуированы с автовокзала и из магазина «Galerija Centrs». На автовокзале информация о рисках не подтвердилась, проверка в магазине продолжается.

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