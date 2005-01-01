Земля стариков: школы превращаются в пансионаты для престарелых

«Гулбенский край становится землей пенсионеров», - говорит директор Друвиенской начальной школы Велга Черноглазова. Друвиенская школа, просуществовавшая 194 года, закрывается. Такая же судьба ждет Литенскую школу. Они не единственные - в Гулбенском крае школы закрываются одна за другой. В рамках «оптимизации» некогда хорошо посещаемые школы в Лиговской, Даукстской, Яунгулбенской волостях превращаются в пансионаты для пожилых людей.

Друвиенская школа открылась в далеком 1824 году. После войны в 1951 году детей было так много, что школу пришлось перенести в большой господский дом Друвиенской усадьбы. 17 лет назад в школе учились 150 детей, сейчас - 13.

В волости с закрытием школы уже смирились. «Осталось только поставить точку, аргументов для спасения школы больше нет», - говорит глава Друвиенской волости Юрис Грауманис.

Несмотря на то, что в контексте Латвии ситуация не уникальна, символично, что сельские школы переделывают в пансионаты для пожилых людей, спрос на которые высок.

Так же, как и начальную школу «Силтаю» в волости Лигу, Друвиенскую школы годами пытались спасти. Не удалось. В волости Лиго вместо школы теперь пансионат, который «заполнился мгновенно». Свободных мест нет. Так произошло и с Даукстской школой, созданной в 1870 году. В 21 веке вместо детей в здании школы доживают старики. И вместо Яунгулбенской профшколы теперь пансионат на 90 пожилых людей.

В Друвиене никогда не было много людей - наибольшее число 650, сейчас - около 500, однако более трети из них - пенсионного возраста. «Гулбенский край становится землей пенсионеров. Нет государственной цели развивать сельские территории. Речи о том, что нет людей, так как все уезжают, пусты, если ничего не делается для того, чтобы мотивировать людей остаться.

У нас ощущение: сами виноваты, что живем на селе.

Если еще находимся здесь, значит лузеры», - говорит директор Друвиенской школы Велга Черноглазова. Один из камней преткновения Друвиены, причем практически в прямом смысле, - состояние дорог. «Море ям», - характеризует она дороги края.

В Друвиену не ведет ни одной асфальтированной дороги. Ни одной!

По ее мнению, предпринимательская деятельность в Друвиене не развивается именно из-за отсутствия инфраструктуры.

В дальнейшем маленькие друвиенчане поедут в школы в волости Тирас или Лизума. Оставшиеся школьники уже давно учились в соседних волостях и в Гулбене. «В год 194-го юбилея школы она закрывается», - говорит директор учреждения. Она сама училась в этой школе в семидесятых годах, когда Друвиена создавалась как прогрессивная территория. Здесь находился лучший колхоз района «Plēsums», была закончена новая ферма и построен современный дом культуры. Тогда в классе было более 20 детей.

Красота, к которой не возвращаются

«Если оглянуться в историю, то можно увидеть, что с момента создания школы в 19 веке каждые десять лет появлялась необходимость расширять ее, так как детей было все больше», - говорит Черноглазова. Господский дом поместья, переделанный под нужны школы, она называет «своей школой». Она проработала тут 23 года, 11 из которых - директором. С 2005 года число детей резко начало снижаться, поэтому все готовы к тому, что школу закроют. Больнее всего эти перемены затронут четырех учителей и пятерых технических работников.

Друвиенчане надеются, что в здании получится сохранить образовательный и ремесленный центр. Хорошая новость: несколько молодых родителей хотят создать в помещениях школы учреждение альтернативного образования. Однако понятно, что затраты на содержание и восстановление будут не из низких.

«Рабочих мест нет, а зарплаты и состояние дорог вынуждают уезжать на заработки в соседние страны. В Европе считается нормальным ехать на работу за 100 километров, но мы такого себе позволить не можем», - говорит руководитель волости.

Примерно треть жителей волости - в возрасте от 40 до 60 лет, столько же пенсионеров. Их дети учатся или работают за рубежом и в Друвиену возвращаться не спешат.

Поэтому в волости очень мало детей и подростков в возрасте до 18 лет. Мало и молодых родителей с малышами.

Идеальное место

С 1925 года Литенская начальная школа находится в здании Литенской усадьбы. В 1944 году Литенскую шестилетнюю волостную школу переделали в среднюю школу, которая гордилась хором хорошего уровня. Сейчас в школе учатся всего 20 детей, поэтому образовательное учреждение закроют. Маленьким школьникам придется ездить в Гулбенскую или Стамариенскую школу.

«В селах демографическая яма заметна больше»,

- говорит управляющий Литенской волости Вилнис Лапиньш.

В отличие от Друвиены, где дорог фактически нет, в Литене ведут ровные асфальтированные дороги, расстояние до Гулбене, Алуксне и Балви - небольшое - около 20 километров. «Идеальное место для жительства», - говорит Лапиньш. Чтобы «линия жизни» не оборвалась совсем, в волости сохранили детский сад. И людей здесь больше, чем в Друвиене - 1000. Однако оказывается, что число коварно - 250 из них - обитатели социального центра. Да, пенсионеров много, признает Лапиньш. «В городе не так заметно, но в селах по всей Латвии - серьезные проблемы», - продолжает он. Здание школы передавать на приватизацию не планируется, так как вокруг усадьбы расположен публичный парк, который нельзя отделить от здания.

«Если кто-то захочет арендовать усадьбу, мы открыты для такой возможности»,

- говорит Лапиньш.

Ликвидированы и другие школы края - Страду и Ревелю. Однако там пансионаты не оборудовали. Здание Ревельской школы превратилось в центр культурно-исторического наследия. Переделку помещений школы под нужны пансионата Лапиньш считает рациональной, так как спрос на услуги пансионата высок.

Как только учреждения открываются, они наполняются клиентами со скоростью молнии.

Демографическая статистика печальна: еще немногим более 10 лет, и половина жителей Латвии окажется за рубежом в 50 лет, каждый четвертый станет пенсионером.