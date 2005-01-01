В биографии главы FKTK найдены «белые пятна»

Карьерная лестница главы Комиссии рынка финансов и капитала Петериса Путниньша пересекается с Айваром Лембергсом и предпринимателем Андрисом Линужсем, сообщает программа «Личное дело» на LTV7. Правда, об этих фактах он умолчал в своём официальном CV. А это даёт новый повод для обвинений банкира Григория Гусельникова в адрес латвийской финансовой системы.

Когда в 2016 году в должность вступал новый глава Комиссии рынка финансов и капитала Петерис Путниньш, он назвал абсолютным приоритетом борьбу с отмыванием денег в банковской системе Латвии. Он требовал от банков открытости и честности. Однако сам, как оказалось, кое-что из своей биографии скрыл. В частности на домашней странице Комиссии рынков финансов и капитала (FKTK) нельзя найти информацию о том, что в 2004 году Петерис Путниньш был заместителем председателя совета компании Ventbunkers. А в следующем году Петерис Путниньш взлетел повыше и стал председателем совета акционерного общества Latvijas Kuģņiecība. Его имя упоминается в этой должности с 2005 по 2008 год. Оба предприятия связаны с Айварсом Лембергсом. В одном он совладелец, в другом акционер.

«Я был и являюсь совладельцем Ventbunkers, это вне сомнений. Я по памяти могу сказать, что Петерис Путниньш был членом совета, а не правления. Его туда избрали акционеры. У меня нет стольких голосов, чтобы я кого-то избирал. Насколько я помню, он там был относительно небольшое время. Он хороший юрист, как и его жена, насколько я помню. Я последний раз с Петерисом Путниньшем встречался я думаю это какой-то 2005 год», - сказал Петерис Путниньш.

А вот у Петериса Путниньша более свежие воспоминания. «Личному делу» он подчеркнул, что с Айварсом Лембергсом у него были сугубо деловые отношения.

«Кажется, мы не виделись каких-то пару лет. Не было для этого оснований», – сообщил Петерис Путниньш. Работу в компании Ventbunkers он называет подработкой, поэтому её не нужно указывать в биографии. Про работу в совете Latvijas Kuģņieciba он «Личному делу» ничего не ответил.

После того, как по подозрению во взяточничестве был задержан глава банка Латвии Илмарс Римшевич, с заявлением выступил совладелец Norvik banka Григорий Гусельников. Он утверждает, что глава Банка Латвии вымогал у него деньги через подставных лиц. А также сообщил агентству Leta, что часть активов Norvik banka - ветропарк компании Winergy - присвоила компания Enercom plus. Она принадлежит предпринимателю Андрису Линужсу.

«Представляете, каково работать, когда главный мошенник - близкий друг главы регулятора, а его босс вымогает у тебя деньги за снятие этого давления», - написал из Лондона «Личному делу» Григорий Гусельников.

Гусельников уверен, что Петериса Путниньша и Андриса Линужса связывают дружеские отношения, поскольку они вместе работали в компаниях Ventbunkers и Latvijas Kuģņieciba.

Оба не отрицают факт знакомства, но говорят, что никакой дружбы между ними нет.

Предприниматель Андрис Линужс не комментирует слова Гусельникова, ссылаясь на некое соглашение: «Я ничего не могу комментировать, поскольку, заключив сделку о продаже компании Winergy, стороны подписали соглашение, что не будут выдвигать претензии друг другу и будут соблюдать принципы конфиденциальности. Это соглашение до сих пор в силе и то, что Гусельников его не соблюдает, не позволяет мне действовать также как он».

Линужс также утверждает, что никаких отношений со времен работы в компании Ventbunkers у него с Петерисом Путниньшем нет. «Я не принимаю решений Комиссии рынка финансов и капитала в отношении Norvik banka или каких-либо других банков», - сообщил Андрис Линужс.

«Да, такой человек был тогда в правлении предприятия Ventbunkers. Мы были связаны трудовыми отношениями. Я ничего не знаю о дальнейшей профессиональной деятельности этого человека», - прокомментировал Петерис Путниньш.

История назначения Петериса Путниньша в Комиссию рынка финансов и капитала уходит к 2012 году. Тогда его в Сейме на должность заместителя председателя комиссии продвигал глава Банка Латвии Илмарс Римшевич и партия «Единство». А в 2016 году после отставки Кристапса Закулиса, Петерис Путниньш был утвержден очень быстро.

Непосредственно его назначения требовали на тот момент министр финансов от «Единства» Янис Рейрс и все тот же Илмарс Римшевич.

К сожалению, Илмарс Римшевич на звонки не отвечает. Его комментарий получить не удалось.

«Это была кризисная ситуация, когда предыдущий руководитель подал в отставку и нам нужно было в течение короткого срока утвердить Путниньша на должность. Он занимал должность зама и во время дискуссий по законодательству, и по тому как нужно относиться к участникам рынка, он всегда был прогрессивным человеком. Я думаю то, что сейчас сокращаются деньги нерезидентов в банках, это позитивный фактор. И я думаю, что в этом есть часть его заслуг». – сообщил «Личному делу» Янис Рейрс.

В свою очередь, отстранённый от исполнения обязанностей мэра Вентспилса, Айварс Лембергс, удивляется, что Петериса Путниньша связывают именно с ним. «Его кандидатуру, вот что важно, продвигало «Единство». Причем, безальтернативно и с большим нажимом вместе с Римшевичем», - сказал Лембергс.