В Ригу приходит Akropole: готовьтесь к новым ограничениям движения

Строительство в Кенгарагсе на месте бывшей фарфоровой фабрики Кузнецова торгового центра Akropole (Акрополис) продолжается. С 22 марта по 30 мая планируется закончить работы на улице Саласпилс и построить четыре новых остановки общественного транспорта.

Реконструкционные работы на улице Саласпилс будут проводиться в четыре этапа.

Первый этап: c 22-29 марта будет построена полоса для заезда на автозаправочную станцию «Lukoil».

Второй этап: с 30 марта по 1 апреля со стороны заправки «Lukoil» будет закрыта одна полоса и обеспечено реверсивное движение транспорта. На время стройки находящаяся рядом остановка «Ķengarags» будет закрыта. Чтобы было меньше пробок, работы будут проводиться в Пасхальные выходные.

Третий этап: в период cо 2 по 6 апреля планируется построить среднюю часть улицы Саласпилс до места расширения, обеспечив движение транспорта по обеим сторонам ремонтной зоны в двух направлениях.

Четвертый этап: c 7 по 8 апреля будут проводится строительные работы в месте расширения со стороны железной дороги, закрыв движение одной полосы и обеспечив реверсивное движение транспорта.

Тротуар на улице Саласпилс в промежутке от улицы Славу до заправки «Lukoil» будут строить с 22 марта по 13 апреля. Движение пешеходам будет обеспечено по тротуару противоположной стороны.

Работы по реконструкции перекрестка улиц Саласпилс и Славу планируется закончить в период с 16 апреля по 4 мая.

Новые остановки: Также 22 марта начнется строительство остановок на улице Саласпилс со стороны железной дороги у станции Jāņavārti и у дома на ул.Саласпилс, 3. Работы продлятся до 7 апреля. С 9 по 20 апреля аналогичное строительство будет проведено на противоположной стороне дороги.

Всего в работы по улучшению инфраструктуры Akropole планирует инвестировать около 7 млн евро.

Откроют торговый центр в следующем году.