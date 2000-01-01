В июне в Риге пройдет Балтийский парад секс-меньшинств

«Балтийский прайд» ежегодно проходит в одной из трех стран Балтии. В этом году мероприятие проведут в латвийской столице. Планируется, что организованный объединением парад пройдет с 12.00 до 15.00 и начнется в Верманском саду. После участники парада пойдут по маршруту от улицы Элизабетес, далее по улице Бривибас, потом они отправятся на улицу Бруниниеку. Далее марш продолжится по улице Тербатас и завершится в Верманском саду.

О своем участии в параде заявили около 2000 человек.

Ранее сообщалось, что платформа Manabalss.lv не приняла инициативу об отмене гей-парада в Риге, сославшись на то, что это требование идет в разрез с демократическими принципами.