В рижских парках проверили собак. У каждой десятой нет прививки или чипа

В ходе проведенной полицией самоуправления Риги акции «Убери за своим любимцем!» в рижских парках выявлено 20 нечипированных или непривитых собак, сообщил представитель полиции Том Садовскис. Всего было проверено около 200 собак и их владельцев.
В примерно 10 случаях собак также выводили на прогулку без поводка.
В случае нарушения владелец животного получал предупреждение.
Особое внимание обращалось на то, убирают ли владельцы собак за своими животными. Полицейские раздавали для сбора экскрементов специальные мешочки.