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В рижских парках проверили собак. У каждой десятой нет прививки или чипа

LETA
Фото: Austra Helēna Žaggere / LETA

В ходе проведенной полицией самоуправления Риги акции «Убери за своим любимцем!» в рижских парках выявлено 20 нечипированных или непривитых собак, сообщил представитель полиции Том Садовскис. Всего было проверено около 200 собак и их владельцев.

В примерно 10 случаях собак также выводили на прогулку без поводка.

В случае нарушения владелец животного получал предупреждение.

Особое внимание обращалось на то, убирают ли владельцы собак за своими животными. Полицейские раздавали для сбора экскрементов специальные мешочки.

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