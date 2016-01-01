Оптимизация школ: идём вперёд, хоть и не видим немедленной экономии

До начала нового учебного года самоуправления закроют 29 учебных заведений. Лето этого года станет последним для одних из самых маленьких школ Латвии, которые в течение нескольких лет ждали увеличения числа учеников, но этого не случилось. Министерство образования и науки (МОН) будущее системы образования видит в больших школах, в которых есть как минимум два параллельных класса. В отдаленных регионах Латвии это воспринимают как приговор, потому что детей для двух классов попросту нет. А если нет школы, то и будущее конкретных населённых пунктов, как считают их жители, тоже под вопросом.

В Константиновской начальной школе в этом учебном году 14 детей - примерно по два-три ученика в классе. Эта школа - вторая самая маленькая в стране. Три года назад, когда школа была лидером по самому маленькому числу учеников, прежний председатель Дагдского края Иварс Паулиньш не был готов закрывать школу. Он говорил, что экономический эффект от ликвидации школы был бы невелик. С тем, что особо не удастся сэкономить, ликвидировав школу, соглашается и нынешний руководитель самоуправления Айварс Трулис. Тем не менее этот учебный год для Константиновской начальной школы - последний.

Минус 29, плюс 3

Константиновская начальная школа находится в Дагдском крае, в Латгале. Всего в Дагдском крае две средние школы, пять основных школ, одна начальная школа, три детских сада, строительный техникум, спортивная школа, а также музыкальная и художественная школа. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), здесь в 2016 году проживало 7 468 жителей, а в прошлом году - 7 262. Из них в прошлом году 926 были дети в возрасте до 14-ти лет, а ещё 827 жителей - от 15-ти до 24-х лет. Но и общее количество жителей, и количество детей сокращается.

«Всегда хочется сохранить маленькие школы, чтобы те были ближе к дому», - агентству ЛЕТА сказал Трулис, добавив, что совсем грустная демографическая ситуация в деревнях всё-таки заставляет принимать непопулярные решения. «Так как финансирование следует за учеником, необходимо жить в реальности и закрывать маленькие школы. В них нет проблем с квалификацией учителей, но в целом качество образования может быть лучше в больших школах - там можно обеспечить новые технологии, которые нужны для развития учеников. Также можно организовывать кружки», - считает председатель самоуправления. Исходя из этих таких соображений Дагдская краевая дума приняла решение о реорганизации двух и ликвидации одной школы.

Говоря о Константиновской начальной школе, Трулис сказал, что в начальной школе сейчас вместе с дошкольной группой учатся 28 детей, но

«десять учеников на шесть классов - не самый лучший вариант для развития этих детей».

Осенью 2017 года в МОН презентовали исследование о школьной сети. Исследователи тогда показали, как должна была бы выглядеть оптимальная школьная сеть, одновременно рекомендуя реорганизовать или закрыть несколько десятков школ во всей стране. Анализируя Дагдский край, эксперты пришли к выводу, что нужно развивать Дагдскую среднюю школу, у которой достаточно высокие показатели на госэкзаменах. По мнению экспертов, в средней школе Дагды потенциально могли бы учиться 136 учеников (вместе с новоприбывшими из соседних районов). В Дагде, несмотря на быструю депопуляцию, достаточно учеников. Дагдская средняя школа, если оптимизировать сеть школ, была бы единственным местом в радиусе 40 километров, где можно получить среднее образование.

Такие «непопулярные решения» наряду с Дагдским краем приняли еще 34 самоуправления. В следующем учебном году первый звонок не прозвенит в 29 ликвидированных учебных заведения. Еще в 11 школах изменится уровень образования - средние школы станут основными школами, а основные - начальными школами. До нового учебного года 29 учебных заведений будут объединены с другими школами. Ожидаемый итог 2018 года - оптимизировано 59 учебных заведений, в числе которых есть как средние школы, так и детские сады. Также в этом году будут основаны три новых учебных заведения.

Дорога - не проблема

До Константиновской начальной школы от регионального центра - Дагды - всего восемь километров по асфальтированной дороге. Это новая дорога, но сюда можно добраться и по просёлочной дороге протяженностью 12 километров. Сейчас, после зимы и весенних дождей, такие просёлочные дороги - проверка и для машины, и для водителей. Один местный житель, узнав, что мы испробовали оба маршрута, рассказал, что на одной из таких дорог неподалёку застряла машина. «Весенняя слякоть - ничего ни поделаешь. Подождем недельку-другую пока подсохнет и вытащим», - добавил он.

Теперь часть детей из школы Константиновской волости будет ездить на школьных автобусах в Дагду. Встреченные в школе родители волнуются, как младших детей отпускать одних, и есть ли у самоуправления достаточно большой автобус.

Руководитель Дагдского края заверил, что этот вопрос будет решён. У самоуправления уже есть транспорт, возможно будут куплены два дополнительных автобуса. Пассажиров перевозит и автобусный парк Даугавпилса - с ними ведутся переговоры о сотрудничестве.

Сэкономим или нет?

Около Константиновской начальной школы небольшая детская площадка, здание школы достаточно большое и выглядит не так давно отремонтированным. Зайдя в школу, в глаза бросаются ярко-жёлтые стены, а на них - фотографии классов, рисунки и аппликации детей.

Встреченные в школе люди, которые просили в статье не называть их имён, весьма критично отзываются о планах самоуправления и о процессе принятия решений. Закрытие школы было обосновано экономией и тем, что у детей в других школах больше возможностей.

«Экономии здесь будет ноль», - говорят в школе, объясняя, что самоуправление обещало сделать здесь филиал детского сада.

Это значит, что и дальше будут нужны работники, да и придётся отапливать всё здание школы.

Чтобы опровергнуть второй аргумент закрытия школы, нам рассказывают, что выпускники этой школы без проблем заканчивали средние школы и высшие учебные заведения. «Нельзя сказать, что здесь низкий уровень образования», - говорят в школе. Также здесь сомневаются, что в Дагде будут места для всех детей, если закроют местную школу.

В самоуправлении тоже не говорят о немедленной экономии. Один ученик Константиновской начальной школы самоуправлению обходится в 114,43 евро в месяц. Трулис рассказал, что траты на одного ученика в этой школе самые большие в Дагдском крае.

«Надо создать тягу!»

Оптимизация школьной сети тесно связана с повышением зарплаты учителей. В начале этого года правительство утвердило график повышения заработной платы для учителей, обязуясь постепенно повышать минимальные ставки заработной платы для педагогов, размер прироста фактически связав с результатами оптимизации школьной сети. В этом году в процессе оптимизации школьной сети по предварительным оценкам удалось сэкономить примерно полтора миллиона евро. Если из госбюджета, как это предусматривает принятый график, будет выделено столько же, то и трех миллионов евро слишком мало для того, чтобы заметно повысить зарплату всем учителям.

МОН не слишком довольно результатами оптимизации сети школ в этом году. По словам министра образования и науки Карлиса Шадурскиса («Единство»), некоторые самоуправления реорганизуют школы только для галочки, под одной крышей объединяя несколько учебных заведений, но сохраняя место обучения. Это ни на что не влияет - ни на качество образования, ни на зарплаты педагогов.

«Надо создать тягу!» - говоря о том, как побудить самоуправление всерьез заняться рационализацией сети школ, упомянул Шадурскис.

Он считает, что такую тягу можно создать, предоставляя дополнительное финансирование самоуправлениям, которые реально оптимизировали сеть школ.

На рассмотрение в парламент поданы поправки к законам, также предусматривая то, что реорганизовать или ликвидировать учебное заведение самоуправление сможет не за полгода, а за три месяца до начала нового учебного года. Эти и другие поправки к законам, по мнению МОН, должны побудить самоуправления всерьез заняться своими школами.

Вместо школы - детский сад

Еще одна реформа, инициированных МОН, предполагает, что в первый класс дети должны идти уже в шесть лет. Первый класс сможет быть как в школе, так и в детском саду. По данным министерства, почти в половине школ уже имеются дошкольные группы. Так было и в Константиновской начальной школе.

Эта школа будет работать до 31 августа. Самоуправление обещало жителям, что потом здесь откроется филиал детсада «Саулите». Если так и произойдет, то некоторые учителя могли бы перепрофилироваться и продолжить здесь работать.

В школе обещаниям не слишком доверяют и ждут официальных решений. Они пока не знают, кто из работников и учителей школы сможет сохранить здесь работу.

Быть или не быть?

Так как финансирование следует за учеником, самоуправления, в школы которых пойдут дети из ликвидированных сельских школ, будут в выигрыше. Учебные заведения дождутся прироста количества учеников, а самоуправление - дополнительных денег, таким образом повышая зарплаты своим учителям. Председатель Дагдского края считает, что часть детей из Константиновской начальной школы перейдут в среднюю школу Дагды. Таких школ как Дагдская средняя по стране много - это типовые советские проекты, которые встречаются и в микрорайонах столицы. Ликвидация маленьких школ - это возможность заполнить полупустые большие школы краевых центров, которые предназначены для нескольких сотен детей. Но что станет с малонаселенными сёлами, в которых больше не будет школы?

Если нет школы, интеллигенции, культурной жизни, под вопросом окажется и существование конкретного населённого пункта, считают опрошенные жители. Они предполагают, что для семей с детьми наличие школы очень важно так же, как и наличие рабочих мест, а теперь некоторые семьи могли бы решиться на отъезд.

«Общество не может быть интеллигентным без интеллигенции - учителей, медиков и т.д. Школа, конечно, и центр культуры», - говорит Трулис. И все-таки он считает, что жизнь села не зависит только от наличия школы.

«Нельзя все валить на школу», - сказал политик. Он, как и другие руководители малонаселённых регионов страны, ожидает помощи от власти. «Многое зависит от того, куда своих детей поведут родители, но также важно то, на какие уступки готова пойти власть по отношению к маленьким самоуправлениям в Латгале», - сказал Трулис.