Соцсети возмущены фотографией Интарса Бусулиса, опубликованной 9 мая

Редакция передачи Bez tabu получила несколько писем возмущенных пользователей соцсетей, недовольство которых вызвала фотография опубликованная в Instagram музыкантом Интарсом Бусулисом. На фото видно, что музыкант позирует на фоне дома с табличкой «9 мая».

Пользователи не понимают, почему Бусулис решил опубликовать фотографию именно 9 мая, когда в России и бывших республиках СССР широко празднуют так называемый День победы.

Журналисты Bez tabu связались с музыкантом и выяснили, что улица 9 мая находится в Талси.

Sociālo tīklu lietotāji sašutuši – Intars Busulis iepozējis 9. maija ielā!

«Сегодня 9 мая, а когда я еще должен был опубликовать эту фотографию? 7 или 11 мая? Для меня 9 мая - это не праздник, а скорее День траура. Историю пишут победители. Не хочу разжигать ненависть ни к русским, ни к латышам. Война - это сплошные потери. Умерло очень много людей. Надо скорбить, а не громко себя вести», - ответил Бусулис.