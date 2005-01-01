Минкульт: прекращение деятельности ABLV Bank - удар по меценатству в Латвии

Прекращение работы банка ослабило меценатство, потому что в нем свои средства держал и фонд Бориса и Инары Тетеревых. Министр не скрывала, что прекращение работы «ABLV Bank» имеет для культуры финансовые последствия, потому что несколько его проектов было связано и со столетием Латвии.

Правда, эта ситуация разрешена, но в бюджете Министерства культуры образовалась дополнительная нагрузка, сказал Мелбарде.

«Потеря каждого мецената - это ущерб для культуры, потому что позиции меценатства в Латвии не так сильны. Среди проектов, на которые повлияло прекращение работы «ABLV Bank»,

можно назвать проект Музея современного искусства, который мы сейчас остановили. Совершенно очевидно, что в 2021 году музей не откроется.

Также с 2005 года благотворительный фонд «ABLV Bank» вместе с Минкультуры и специалистами по современному искусству формировал коллекцию Музея современного искусства. В целом это примерно 1211 произведений искусства на сумму 800 тыс. евро. Эти средства теперь тоже заморожены», - сказала Мелбарде.

Чтобы коллекция не была разделена, важно понять, каким образом будет проходить ликвидация банка, добавила она.

«Я встречалась с членами правления банка и подчеркнула, что очень важно сделать все, чтобы эту коллекцию не делили и не распродавали. Со стороны руководства банка я в этом смысле получила понимание и поддержку. В случае необходимости мы пойдем в правительство и будем просить выкупить коллекцию, потому что, как только коллекции будет что-то угрожать, нужно соответственно реагировать», - сказала министр.