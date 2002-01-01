Реалии автосервиса: Заплатил за ремонт 1800 евро, а машина не едет

В социальной сети Facebook некий пользователь поделился своим горьким опытом посещения рижского автосервиса по совету друзей. После четырех (!) месяцев ремонта, который обошелся в 1800 евро, автомобиль Toyota Rav4 можно вывезти только с помощью эвакуатора. Автоводитель просит, так сказать, помощи зала, но видавшие всякого комментаторы только разводят руками и советуют обращаться в суд.

Мужчина приехал в сервис за рулем Toyota Rav4 (2002 год выпуска) и оставил машину. Проблема, как пишет автор, была в том, что надо было заменить топливный насос, пару форсунок и кое-что по мелочам.

В результате ремонт растянулся на 4 месяца и за это время за проделанные работы было заплачено 1800 евро,

практически половина стоимости машины 16-летней давности.

Хозяин железного коня был готов, наверное, ждать еще дольше, чтобы его авто снова было бы на ходу. Но, время шло, деньги у автовладельца закончились, он залез в долг и вот уже 3 месяца выплачивает одолженную сумму, а на машине по прежнему не может передвигаться.

Дело в том, что

в сервисе говорят: «Забирайте вашу машину хоть сегодня, деньги за работу мы не вернем».

Но, своим ходом автомобиль не может покинуть нахваленный друзьями сервис, только на эвакуаторе.

Пользователи только позавидовали выдержке владельца Toyota и обратили его внимание, что у этих машин с дизельным двигателем проблемы были всегда и посоветовали обращаться в суд. Это единственная по их мнению инстанция, которая возьмется рассматривать сделку между коммерсантом и потребителем, которая не подтверждается чеками. Да, читатели, несмотря на то, что СГД устраивает рейду по автосервисам и постоянно их мониторит, некоторые продолжают не выдавать чеки за авторемонт.

Русский TVNET обратился за комментарием в Центр защиты прав потребителей.

"Потребитель сначала должен написать заявление в автосервис с просьбой вернуть деньги за работу или попросить довести ремонт до ума, чтобы машина могла передвигаться, - говорит представитель Центра по защите прав потребителей Санита Гертмане.

Если спустя 15 дней автовладелец не получит ответ, то он, конечно, может обращаться в Центр защиты прав потребителей,

но если отсутствуют чеки, как подтверждение сделки, у нас связаны руки. Мы проинформируем СГД, но они начнут проверять автосервис, а не помогать потребителю вернуть свои деньги или получить качественную услугу.

В данном случае разумное решение - это иск в суд, который рассматривает любые доказательства. Например, в качестве свидетедей могут участвовать в процессе друзья, которые посоветовали автосервис".