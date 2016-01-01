Живем на «бочке с порохом»: что скрывает латвийская земля

На территории Латвии со времен Первой и второй мировой войн сохранилось большое число мин, снарядов, гранат и других взрывоопасных предметов. Взрывоопасными предметами загрязнена примерно седьмая часть территории Латвии. Для того, чтобы разобраться в ситуации, а также узнать, как происходит нейтрализация таких предметов, TVNET отправился в Огре, где находятся специалисты по нейтрализации неразорвавшейся амуниции.

На вопросы отвечает командир 2-й роты саперного полка 54-го инженерно-технического батальона Земессардзе капитан Гунтарс Арнитис.

Как много в Латвии неразорвавшихся боеприпасов?

Ответа на этот вопрос нет.

Со Второй мировой войны прошло более 70 лет. Несмотря на это, специалисты саперной роты все еще совершают более тысячи выездов в день и нейтрализуют более 5000 неразорвавшихся предметов.

В этом году до 30 апреля саперная рота совершила 203 вызова и нейтрализовала 837 взрывоопасных предметов различного типа.

Что находят чаще всего?

В основном, это амуниция Второй мировой войны, но встречаются и экземпляры Первой мировой войны, изредка попадается наследие советских времен.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Главным образом, это артиллерийские снаряды, минометные снаряды и ручные гранаты. Находят и авиационную амуницию, ракеты, взрывчатку, взрывные устройства и стрелковую амуницию.

Саперные роты сталкиваются и работают и с современной амуницией. Чаще всего это происходит в ситуациях, когда оказывается поддержка другим подразделениям НВС во время упражнений повышенной опасности, к примеру, во время занятий по метанию боевых гранат. Оказание такой поддержки - одна из задач роты.

Есть ли в Латвии места, где неразорвавшейся амуниции больше всего, и какова причина?

Если такие места и есть, то объяснение совсем логичное и простое - это места, где в какой-либо из мировых войн происходили крупнейшие сражения. К примеру, под Ригой, в Курземе это Вайньоде, Приекуле и т.д.

Как чаще всего неразорвавшуюся амуницию находят?

Чаще всего амуницию находят во время сельскохозяйственных и строительных, в том числе и дорожных, работ. Зимой это лесоразработка, летом и осенью - время грибов и ягод, когда люди чаще чем обычно передвигаются по лесам. Часть из снарядов находят так называемые черные археологи, которые с помощью металлодетекторов ищут различные реликвии.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Как обычно амуницию нейтрализуют?

В границах возможного амуницию нейтрализуют на месте, где нашли, согласовав заранее с владельцем земли. Если это невозможно, ее транспортируют и уничтожают в другом месте. Методы нейтрализации различаются. В основном, саперная рота уничтожает взрывоопасные предметы, взрывая их. Технически это происходит с помощью добавления к снарядам в определенное место установленного количества взрывчатого вещества. В большей части случаев, чтобы снизить осколочный и ударный эффект, а также снизить шум, амуницию уничтожают, зарывая в землю.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Были ли случаи, когда во время нейтрализации люди получали повреждения?

Нужно признать, что эта работа опасна и связана с повышенным риском для здоровья (жизни) солдата. Летальных случаев во время нейтрализации взрывоопасных предметов у нас не было. Однако нужно признать, что были случаи, когда специалист получал повреждения во время операции. Так как предметов находят много, несмотря на опасность, кому-то эту работу и вклад в безопасность общества нужно делать.

Как можно оценить людей, которые хранят неразорвавшуюся амуницию?

Таких людей нужно оценивать как безответственных, так как они часто подвергают опасности не только себя, но и окружающих. К сожалению, на вызовах иногда приходится видеть, что снаряды механически смешаны, почищены, что может быть чрезвычайно опасным. Приходится отправляться и на задание, где в результате смешивания или другого влияния страдали люди.

Какими были «крупнейшие находки»?

Наибольшее число на одном вызове, что я помню - 264 взрывоопасных предмета. Если говорить про этот год, то крупнейшее количество - 209 снарядов в одном месте. В плане размера крупнейшими были четыре авиационные бомбы весом 500 кг в 2016 году недалеко от Сигулды. При сотрудничестве с Госполицией во время следственных действий в отдельных случаях приходилось привлекать как дополнительных людей, так и транспортные ресурсы и даже водолазов НВС, которые могут работать с неразорвавшейся амуницией под водой и занимаются этим в территориальных и внутренних водах Латвии.

У саперной роты есть и возможность нейтрализации импровизированных взрывных устройств, которая как в плане экипировки, так и в плане деятельности очень отличается от обычной. Эту задание рота выполняла, участвую в международных операциях в Ираке и Афганистане.

Чтобы увидеть своими глазами, как специалисты-саперы действуют на месте, отправляемся на несколько вызовов.

Принимая во внимание, что часто дороги тяжело проезжаемы или проехать по ним практически невозможно, Арнитис подчеркивает, что важен транспорт - есть места, к которым на автомобиле можно добраться только с помощью лебедки.

Первый вызов был получен под Цоде.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Там на поле находится взрывоопасный предмет. Владелец земли его немного переместил, и Арнитис напоминает, что это опасно - обычно у жителей не хватает знаний в этом вопросе и любые действия с такими предметами опасны.

Последствия могут быть летальными как для самого человека, так и для окружающих.

По прибытию на место, после недолгих консультаций с нашедшим предмет, устанавливается возможное местонахождение снаряда. У специалистов при себе имеются металлодетекторы, которые помогают найти неразорвавшиеся снаряды, если они находятся под землей или в высокой траве.

Перед тем, как подойти к предмету, специалистам нужно надеть бронежилеты, шлемы. Без этой экипировки приближаться к неразорвавшейся амуниции нельзя.

При этом, несмотря на то, что детектор показывает, что предмет металлический, специалисты, осмотрев его ближе, понимают, что он не взрывоопасный.

Арнитис подчеркивает - непрофессионал часто не может отличить, опасна ли находка, поэтому специалистов звать нужно, не стоит зря рисковать. Он продолжает: хоть и не часто, но иногда жители ошибаются и принимают сельскохозяйственную деталь за снаряд или мину.

Следующий вызов пришел из округи Приекуле.

Преодолев несколько сотен километров, попадаем в крестьянское хозяйство, во дворе которого ожидает хозяин, он спешит показать, где на краю поля нашел взрывоопасный предмет.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Через какое-то время спасатели делают вывод, что найденный предмет опасен - снаряд Первой мировой войны. Однако снаряд не был выстрелен, что означает, что он безопасен, так как у него не включены механизмы, после детонируют снаряд после контакта.

В этом случае владелец земли не захотел, чтобы снаряд нейтрализовали (взорвали) на месте, поэтому принимаем решение отправиться в другое место, в лес, где его можно будет нейтрализовать.

Попадаем в лес, снаряд оборудован взрывчатыми веществами и зарыт в землю. В землю снаряды зарывают, чтобы снизить мощь и количество сколков, которые летят в результате взрыва. После того, как все отошли на безопасное расстояние, а снаряд зарыт примерно на метровой глубине (то, насколько глубоко его зарывают, зависит от его размера), его удаленно подрывают.

В месте, где снаряд был нейтрализован, поднимается песчаное облако. Несмотря на то, что снаряд был зарыт в землю, шум был впечатляющим. Специалисты напоминают, хоть снаряд и взорван, какое-то время нужно вести себя тихо и быть внимательным, бывает, что вылетают осколки.

После того, как снаряд нейтрализовали, специалистам уже нужно ехать в другое место - вызовов много. Самое напряженное для них время года - это лето, время, когда обрабатывают землю. Но вызовы бывают и зимой, когда проходят лесные работы.

Специалисты указывают, хоть со стороны может показаться, что неразорвавшаяся амуниция - не актуальный вопрос, на самом деле наоборот - работы много. Каждый день приходится проезжать сотни километров, чтобы добраться на вызовы.

Еще совсем недавно за один день специалисты проехали 900 километров, и все только потому, что латвийская земля по-прежнему полна различной неразорвавшейся амуницией, которая сохранилось с времен Первой и Второй мировой войны, а также недавних времен.

Советы, как действовать, если вы нашли взрывоопасные предметы:

• не трогать их, не пытаться вытащить, чтобы исследовать, не перемещать;

• место, где предмет был найден, по возможности нужно ограничить, обозначить;

• о находке нужно сообщить в ближайшее отделение полиции (номер телефона 110), или позвонив по номеру 112;

• нужно дать краткую характеристику найденного предмета

• нужно действовать согласно полученным инструкциям.

На место события прибудут специалисты по нейтрализации неразорвавшейся амуниции, которые найденные предметы нейтрализуют.

Платить за нейтрализацию найденных взрывоопасных предметов жителям не нужно.