ФОТО Новый наряд! Донс провел первую репетицию на большой сцене "Евровидения"

Музыкант отправился в Швецию 29 апреля, а уже утром 30 апреля провел первую репетицию.

Перед первой репетицией делегация каждой страны-участницы получает инструкции по технике безопасности, им показывают зоны гримерок, а также помещения для ушных мониторов.

После репетиции каждая делегация просматривает запись выступления. Здесь обсуждаются любые изменения в визуальной части, операторской работе, хореографии и т. д. Далее следует консультация по гриму.

Напомним, ранее Донс заявил, что ничего из увиденного в национальном отборе не будет на большой сцене "Евровидения" - разве что цвета одежды. Правда, существует несколько вариантов наряда. "Содержание на экране совершенно другое, как и сценография. Будет еще один бэк-вокал", - сказал Донс в интервью Rīta panorāmā, добавив, что остальное должно остаться сюрпризом.

Вторую, финальную, репетицию Донс проведет 2 мая.

Латвийская песня Hollow на конкурсе "Евровидение" в шведском Мальмё будет исполнена во втором полуфинале, который пройдёт 9 мая. В нем также примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария. Первый полуфинал "Евровидения" состоится 7 мая, а финал - 11 мая.

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