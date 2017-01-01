«Eurobarometr»: больше половины жителей Латвии считают общую ситуацию в стране плохой

По сравнению с данными опроса, проведенного осенью 2017 года, число скептиков уменьшилось всего на 3 процентных пункта. Как хорошую общую ситуацию в Латвии оценивают 42% респондентов - на 4 процентных пункта больше, чем осенью.

В ЕС в среднем 51% опрошенных оценивают ситуацию в своей стране как хорошую, 47% - как плохую. В Литве 53% жителей оценивают ситуацию в стране как плохую, 45% - как хорошую, в Эстонии число таких респондентов составляет соответственно 25% и 70%.

61% латвийцев считают, что ситуация в стране в течение ближайшего года не изменится, 22% - что она улучшится, 13% - что ухудшится.

59% жителей Латвии считают, что ситуация с занятостью в стране в течение ближайшего года тоже не изменится, 23% - что она улучшится, 12% - что ухудшится.

Экономическое положение в Латвии 65% опрошенных (на 5 процентных пунктов меньше, чем осенью 2017 года) считают плохим. В Литве плохой экономическую ситуацию в стране считают 60%, в Эстонии - 31% респондентов.

Ситуацию с оказанием общественных услуг 58% жителей Латвии (на 2 процентных пункта больше) оценили как хорошую, 36% - ка плохую.

89-й опрос «Eurobarometr» проводился 17-28 марта в 34 странах или территориях, включая 28 стран ЕС.