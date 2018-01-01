«Таксист спросил у меня 30 евро за 4 км»: Пассажиры чувствуют себя обворованными

С весны были сняты «потолки» для платы за услуги такси и с тех пор тарифы - это большой хаос.

Пассажир: «Доехали до цели, проделали путь 7 км и счетчик показал 21 евро. Началась дискуссия с водителем. Ответ был: «Такие у нас тарифы, смиритесь с этим«».

Пассажиры себя чувствуют легально обворованными. Передача Bez Tabu часто получает жалобы от пассажиров, которые пережили неприятные сюрпризы.

Вот, что рассказала Даце:

«Чтобы попасть из аэропорта Рига домой, а я живу около торгового центра Spice, за 4 км у меня спросили 30 евро.

Водитель объяснил, что все легально. Я была в шоке».

Журналисты передачи Bez Tabu опросили водителей такси и выяснили, что в среднем поездка до центра стоит 25 евро.

Представитель аэропорта «Рига» Эдгарс Вилцанс рассказал, что таксомоторные компании могут указывать тарифы, которые считают необходимыми. Решением суда оговорено, что аэропорт не может вмешиваться в организацию таксомоторных услуг. Представитель аэропорта отметил, что с тех пор, как были сняты ограничения по тарифам на услуги такси, начался настоящий хаос. Поступают жалобы от людей, у которых просили 60 и даже 80 евро за поездку от аэропорта до центра Риги.

Чтобы узнать, сколько стоит поездка, надо спросить у водителя или смотреть расценки на двери машины, где они должны быть указаны. Может быть, что за посадку надо платить 15 евро, а за каждый километр 3 и более евро и плюс плата за ожидание.

Напомним, 3 июля, премьер-министр Марис Кучинскис после совещания коалиционных партий сообщил, что рабочая группа в течение двух недель должна подготовить конкретные предложения по разрешению ситуации. В состав рабочей группы войдут представители министерств сообщения, юстиции, экономики и внутренних дел.

На поездки на такси из аэропорта «Рига», Рижского железнодорожного вокзала и Рижского пассажирского морского порта могут быть установлены фиксированные цены или их потолки.