Пенсионер из Межциемса стал звездой интернета

79-летний пенсионер Роберт Погорелов своими силами начал латать ямы во дворе многоэтажного дома в Межциемсе, не дожидаясь пока на улице Эйзенштейна появится ремонтная бригада, рассказывает передача Degpunktā канале LNT.

Зная, что хозяева земли не решают дорожную ситуацию годами, пенсионер со своей пенсии купил необходимые материалы и приступил к ремонту дорожного покрытия.

Фотографии с пенсионером, который колдует над ямами, облетели соцсети. Пользователи выражали восхижение действиями пенсионера и ругали городские власти, которые довели ситуацию до ручки.

Всего во дворе восемь ям, которые Роберт заделал при помощи кирпича и цемента. У мужчины ушло около 70 евро и несколько часов работы.

Жители оценили старания седого господина. Так житель дома N 67 Валдис рассказал, что из-за разбитой дороги его машина до сих пор находится в сервисе.

Интересно, что рядом с домом недавно закатали новый асфальт, но до дворовых ям дело не дошло.

«Это частная земля», - объясняют в Департаменте сообщения Рижской думы и самоуправление не имеет права вкладывать свои средства в ремонт частной собственности. Законодательство не разрешает самоуправлению компенсировать затраты пенсионера на починку ям, ведь территория хозяйская.

На таких вот энтузиастах, как межциемский пенсионер, держимся.