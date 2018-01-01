В августе первые неплательщики алиментов лишатся водительских прав

Время угроз и предупреждений подошло к концу и в августе первые неплательщики алиментов останутся без водительских прав. Об этом сообщает передача LNT Ziņas.

Администрация Гарантийного фонда средств на содержание в середине июня принял первое решение о запрете на вождение транспортного средства. Поскольку решения принимаются каждый день, то их число уже достигло 16.

«Решения разосланы. Это значит, что они объявлены. [...] В течении месяца решение можно оспорить.Как только начнут встуать в силу первые сроки, руководитель заведения сможет наложить запрет в регистре и запрет на вождение транспортного средства будет применен», - рассказала руководитель юридического отдела Администрации Гарантийного фонда средств на содержание Линда Спаране.

В первую очередь администрация будет наказывать больших должников.

Рекордсменом среди них является человек, который задолжал по алиментам 60 000 евро своим нескольким детям.

Количество решений будет увеличиваться, поскольку уже сейчас около 100 уведомлений отправлены должникам, которые все еще могут предоставить свои объяснения в течение 20 дней. Если они не будут убедительными, то в отношении должников будут приняты соответствующие решения. В целом число должников, которые останутся без водительских прав, со временем может превышать четыре, пять тысяч.

Самые типичные неплательщики алиментов в Латвии - работоспособные мужчины в возрасте до 45 лет, которые живут в Риге и ее округе, и которые, судя по всему, могли бы оказывать поддержку своим детям, однако не делают этого в размере, установленном законом.