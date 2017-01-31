Исключенные из «Согласия» депутаты учредили партию «Лиепая в квадрате»

 

Фото: LETA

В Лиепае учреждена новая региональная партия «Лиепая в квадрате», сообщил агентству ЛЕТА ее учредитель, заместитель председателя Лиепайской думы по вопросам туризма и инвестиций Юрий Хадарович.

Учредительное собрание партии состоялось 28 января, в нем приняли участие более 200 человек. Название партии символизирует рост и развитие Лиепаи.

Председателем правления партии избран Хадарович, его заместителем - Роман Милославский. На учредительном собрании были утверждены устав партии и цели деятельности.

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«Лиепая в квадрате» позиционирует себя как центристскую партию, для которой неприемлемы национально-радикальные взгляды.

«Нам не по пути с радикалами и националистами - ни латышскими, ни русскими», - сказал Хадарович, добавив, что главная цель партии заключается в развитии и процветании Лиепаи.

Партия намерена участвовать в выборах Лиепайской думы на муниципальных выборах 3 июня.

Летом прошлого года Хадарович и Милославский были исключены из «Согласия» за невыполнение предвыборной программы и решений правления партии, а также за чрезмерное сотрудничество с мэром Лиепаи Улдисом Сесксом.


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